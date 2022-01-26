Nord Stream 2 создала немецкую "дочку" для участка "Северного потока - 2"

Компания Nord Stream 2 AG учредила дочернюю структуру Gas for Europe GmbH специально для 54-километрового участка "Северного потока - 2" в Германии. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Gas for Europe GmbH выступит в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ (Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)).

Как выяснилось, создание такой "дочки" — необходимое условие для сертификации "Северного потока - 2" в соответствии с немецким законодательством. Об этом, в частности, сказано в заявлении, опубликованном Федеральным сетевым агентством Германии (BNetzA) в ноябре 2021 года.

Известно, что головной офис Gas for Europe GmbH распложен в городе Шверин. Для компании создали отдельный сайт, где можно узнать больше информации о ней.

"Северный поток-2" уже построили, а в декабре 20121 года началась процедура по заполнению газом второй нитки газопровода “Северный поток-2”.

При этом российский газопровод не сертифицировали, поэтому его не вводят в эксплуатацию.

Министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек считает, что вопрос одобрения газопровода "Северный поток-2" должен решаться в соответствии с законом. Но он допускает возможность остановки проекта из-за угроз Украине.

В свою очередь новый канцлер Австрии Карл Негаммер выступил за запуск российского газопровода "Северный поток-2". По его словам, российский газопровод "является важным проектом, который дает Европейскому Союзу безопасность поставок".