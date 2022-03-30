Германия готовится к прекращению поставок российского газа и запускает резервный энергетический план

Германия активировала режим раннего предупреждения чрезвычайной ситуации на случай прекращения поставок газа из России. Такое решение принято на фоне угроз Путина перекрыть газовый вентиль, если Европа откажется платить за газ в рублях.

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Об этом пишет Spiegel.

Германия готовится к возможной блокировке Москвой поставок природного газа из России. В результате министр экономики Роберт Хабек 30 марта активировал первый этап плана на случай чрезвычайной ситуации по газоснабжению.

План предусматривает обеспечение поставок газа в Германию даже после прекращения поставок из России. Несмотря на то, что проблем с поставкой пока нет, из соображений осторожности Минэкономики страны активировало этап предупреждения чрезвычайной ситуации.

"Германия не будет нарушать контракты и платить за газ в рублях, немецкие фирмы с этим согласны", — заявил глава Минэкономики Германии.

Кроме того, Хабек создал кризисную группу, которая будет постоянно анализировать и оценивать ситуацию со снабжением. При необходимости эта рабочая группа может изъять определенных потребителей из сети. Однако для этого необходимо будет объявить третий этап национального плана чрезвычайных ситуаций по природному газу.

Согласно ему, домохозяйства будут продолжать получать газ, а отдельные крупные промышленные потребители не получат поставки или получат уменьшенные объемы.

Как сообщает Bloomberg, крупнейшие промышленные союзы Германии предупредили о риске остановки сталелитейных, химических, бумажных производств в течение нескольких недель, если Берлин решит прекратить импорт энергоносителей из России.

"Взрывные цены на энергоносители, но прежде всего возможное эмбарго на поставки газа, сильно ударят по энергоемкой промышленности", — заявил президент немецкого профсоюза химиков IGBCE Майкл Вассилиадис.

Среди последствий сбоя в работе предприятий он назвал сокращение рабочего времени сотрудников и рабочих мест, а также коллапс в производствах в Европе — все это будет иметь глобальные последствия.

Как пишет Reuters, после отказа Европы платить за российский газ в рублях поставки топлива начали падать. Потоки газа по трубопроводу Ямал — Европа (идет через Беларусь) упали до нуля днем во вторник, 29 марта. Такие данные приводит оператор Gascade.

Поставки российского газа в Европу по двум другим ключевым маршрутам — украинскому и "Северному потоку-1" — остались стабильными.

Потоки в восточном направлении — в Польшу из Германии — по трубопроводу Ямал — Европа тоже упали до нуля.

Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в ряд стран, которые считаются "недружественными" в РФ, но теперь за рубли.

Министр экономики Роберт Хабек сразу же заявил, что Германия не согласится на эти условия. В контракте, который немецкие поставщики газа заключали с "Газпромом", есть пункт о валюте. Требование Путина платить за газ в рублях противоречит этому положению в договоре.

В Европейском Союзе заявили, что ультиматум России противоречит заключенным контрактам. В странах Евросоюза также уверены, что рассчитываться в рублях невозможно.

Кроме того, министры энергетики стран G7 отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями.