США выделяют средства на создание аналогов "Дії" в других странах мира

США будут способствовать адаптации украинского приложения "Дія" в других странах. На проект выделили первые $650 тысяч.

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Об этом заявила руководитель USAID Саманта Пауэр на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Axios.

"Украина готова поделиться своим подходом и технологиями с другими странами, и USAID планирует начать обсуждение с заинтересованными странами о потенциальном использовании приложения "Дія" как шаблона для создания собственных программ", - отметила Пауэр.

По ее словам, проект находится на начальной стадии. В настоящее время было выделено $650 000 на технико-экономическое обоснование для проявивших интерес стран.

Пауэр также сообщила, что правительство Молдовы уже выразило интерес к украинскому подходу к электронному управлению. Также она надеется на партнерство с "южными странами", не уточнив какие именно страны имеет в виду.

Руководитель USAID считает, что использование модели "Дії" будет полезно для экономического роста и прозрачности правительств.

Пауэр добавила, что USAID предоставила финансирование Министерству цифровой трансформации Украины для разработки "Дії" и улучшения его кибербезопасности. Организация также выделила дополнительные $8,5 миллиона для внедрения новых услуг во время полномасштабной войны.

Отметим, Украина поделится с Австрией опытом развития цифрового государства. Сейчас австрийцы работают над запуском цифровых документов в one-stop shop приложения Digitales Amt, работающего по схожему с "Дія" принципу.