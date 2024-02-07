- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
«Киевстар – отличная инвестиционная модель» – Майк Помпео о решении VEON вложить $600 млн в восстановление Украины
Глобальный цифровой оператор VEON вместе с компанией Киевстар объявили об инвестициях в размере $600 млн в течение 2024–2026 годов для восстановления Украины. Об этом стало известно во время визита руководителей компании в Киев на прошлой неделе.
Делегация в составе основателя VEON Огги Фабелы, генерального директора VEON Group Каана Терзиоглу и члена Наблюдательного совета директоров Киевстар, госсекретаря США Майка Помпео на днях встретилась в Киеве с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, послом США в Украине Бриджит Бринк и заместителем посла Нидерландов в Украине Эсселин Ван Эртен.
В рамках продолжения кампании «Invest in Ukraine NOW!» VEON и Киевстар провели бизнес-инвестиционный форум «B2U: Business to Ukraine» в Киеве. В ходе мероприятия более чем 100 ведущих представителей украинского бизнеса обсудили вопросы улучшения инвестиционного климата в стране, который будет способствовать притоку представителей международного бизнеса в Украину, усиливая экономическую устойчивость страны.
Майк Помпео заявил, что верит в победу Украины и ее поддержку со стороны США независимо от имени следующего президента. Также он назвал Киевстар «отличной моделью» для западных инвестиций, которые понадобятся Украине во время восстановления ее экономики.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
«Несмотря на то, кто выиграет президентские выборы через несколько месяцев в США, мы предоставим необходимые инструменты, чтобы Украина победила. Это важно для Европы, это имеет значение и для моей страны. Хорошие парни должны победить, а хорошие парни – это украинский народ», — отметил Помпео. Он заявил о недопустимости победы диктатуры, ведь «мир окажется в очень плохом положении».
Гендиректор VEON Group Каан Терзиоглу подчеркнул, что компания не сомневалась в необходимости поддержки Украины и закрытия бизнеса на территории государства-агрессора.
«С первых дней полномасштабной войны VEON помогает Украине. Я хотел бы поблагодарить наших международных инвесторов за поддержку нашего выхода с рынка россии, который мы реализовали еще в октябре 2023 года, и непоколебимую сосредоточенность на инвестировании в Украину, включая обязательства в размере 600 миллионов долларов США. Мы будем работать круглосуточно, чтобы обеспечить победу, успешное и вдохновляющее будущее страны», – подчеркнул Терзиоглу.
«Благодаря поддержке компании-основателя VEON, видению Наблюдательного совета Киевстар, который с присоединением господина секретаря Помпео теперь сильнее чем когда-либо, а также непоколебимой преданности нашей 4000-й команды профессионалов и непрерывной благодарности наших 24 миллионов клиентов, Киевстар является лучшим примером компании, которая принимает вызов восстановления Украины уже сегодня, преодолевая все трудности и ни на миг не теряя концентрации», – добавил генеральный директор Киевстар Александр Комаров.
Также Майк Помпео провел личную встречу с коллективом Киевстар, во время которой в частности заявил, что поражен устойчивостью команды компании, которая преодолела последствия беспрецедентной для мирового телекома хакерской атаки и возобновила предоставление сервисов.
«Я искренне рад вернуться в Киев – теперь как часть семьи VEON, как член Наблюдательного совета Киевстар. Украина должна выиграть эту войну не только на поле боя, но и экономически. Частный бизнес, в частности международные инвесторы, играют решающую роль в обеспечении этой победы, которую, я уверен, понимают и ценят все акционеры. Меня вдохновляет невероятная преданность VEON и Киевстар, а также других компаний частного сектора бизнеса, которые продолжают верно служить народу Украины, несмотря на все сложности», — подытожил Помпео.
В прошлом году Киевстар вложил по меньшей мере $174 млн в капитальные инвестиции и рассчитывает расширить масштаб будущих инвестиций с $600 млн за три года до $1 млрд в течение пяти лет при благоприятных рыночных условиях.