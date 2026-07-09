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АМКУ разрешил "Киевстару" купить GigaCloud: какие условия должен выполнить оператор

Киевстар, GigaCloud
АМКУ разрешил "Киевстару" купить GigaCloud / Delo.ua

Антимонопольный комитет завершил рассмотрение дела и разрешил компании "Киевстар" приобрести облачного провайдера GigaCloud. Тем не менее, регулятор выдвинул ряд обязательств, чтобы сохранить честную конкуренцию на рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

В ходе расследования Комитет опросил других участников рынка, потребителей, а также получил позиции госорганов. АМКУ проверял, не создаст ли угрозы сочетания облачного бизнеса GigaCloud с мобильными и интернет-сервисами оператора. Риск заключался в том, что "Киевстар" мог навязывать пакетные решения, с которыми другим провайдерам сложно конкурировать.

Какие условия должен выполнять мобильный оператор

Чтобы нивелировать риски, мобильный оператор и связанные с ним структуры взяли на себя следующие официальные обязательства:

  • Свобода выбора интернета: клиенты GigaCloud должны получать облачные услуги, независимо от того, какая компания обеспечивает им доступ к интернету.
  • Запрет на пакетное принуждение: оператору запрещено заставлять клиентов покупать мобильную связь или интернет от "Киевстар" ради доступа к облаку.
  • Никаких дискриминационных условий: компания не может усугублять условия предоставления облачных сервисов, если потребитель отказался от других услуг группы.
  • Отдельные коммерческие предложения: даже при наличии пакетных решений клиент всегда должен иметь возможность приобрести облако отдельно как самостоятельную услугу.

Контролировать выполнение этих условий АМКУ будет через ежегодную отчетность, которую "Киевстар" обязан подавать в ведомство. Также регулятор разрешил компаниям прописать в корпоративном договоре положения о воздержании от конкуренции.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевстар хочет купить большого облачного провайдера GigaCloud. О намерениях приобрести 80% акций компании стало известно в сентябре 2025 года. Это поглощение позволит мобильному оператору значительно расширить свой портфель цифровых сервисов для бизнеса.

Автор:
Максим Кольц