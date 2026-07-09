АМКУ дозволив "Київстару" купити GigaCloud: які умови має виконати оператор

Антимонопольний комітет України завершив розгляд справи та дозволив компанії "Київстар" придбати хмарного провайдера GigaCloud. Проте регулятор висунув низку зобов'язань, щоб зберегти чесну конкуренцію на ринку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Під час розслідування Комітет опитав інших учасників ринку, споживачів, а також отримав позиції держорганів. АМКУ перевіряв, чи не створить загрози поєднання хмарного бізнесу GigaCloud із мобільними та інтернет-сервісами оператора. Ризик полягав у тому, що "Київстар" міг нав'язувати пакетні рішення, з якими іншим провайдерам важко конкурувати.

Які умови має виконувати мобільний оператор

Щоб нівелювати ризики, мобільний оператор та пов'язані з ним структури взяли на себе такі офіційні зобов'язання:

Свобода вибору інтернету: клієнти GigaCloud мають отримувати хмарні послуги незалежно від того, яка компанія забезпечує їм доступ до інтернету.

Заборона на "пакетний примус": оператору заборонено змушувати клієнтів купувати мобільний зв'язок чи інтернет від "Київстар" заради доступу до хмари.

Жодних дискримінаційних умов: компанія не може погіршувати умови надання хмарних сервісів, якщо споживач відмовився від інших послуг групи.

Окремі комерційні пропозиції: навіть за наявності пакетних рішень, клієнт завжди повинен мати змогу придбати хмару окремо як самостійну послугу.

Контролювати виконання цих умов АМКУ буде через щорічну звітність, яку "Київстар" зобов'язаний подавати до відомства. Також регулятор дозволив компаніям прописати в корпоративному договорі положення про утримання від конкуренції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Київстар" хоче купити великого хмарного провайдера GigaCloud. Про наміри придбати 80% акцій компанії стало відомо ще у вересні 2025 року. Це поглинання дозволить мобільному оператору суттєво розширити свій портфель цифрових сервісів для бізнесу.