Центробанк РФ поховав російський рубль як регіональну конвертовану валюту

О пів на першу ночі 9 березня Центробанк РФ поховав російський рубль як регіональну валюту, що конвертується. Відтепер банкам у РФ заборонено продавати населенню готівкову валюту, а знімати валюту з валютних вкладів можна лише обсягом до 10 000 доларів, причому якщо валюта вкладу не долари, банки зобов'язали видавати лише долари. Про що говорять ухвалені рішення?

1) Курс рубля на FOREX відлетів за 155 рублів за долар, а на готівковому ринку Москви на вихідні купити валюту можна було вже по 170-200 рублів. Зрозуміло, що у відповідь на такі дії з'явиться чорний ринок, і приблизно до четверга стартова ціна зеленого в білокам'яній буде 200 рублів. Ринок роздвоїться на чорний готівковий та білий безготівковий. Безготівковий регулюватиметься вручну, дозволами та заборонами на імпорт та експорт, а чорний ринок реагуватиме лише на скидання до системи готівкової валюти та санкції.

2) Як я раніше і передбачав, у Центробанку РФ було не все гаразд із валютними резервами. Очевидно, у ЗВР було дуже мало готівки, яка, у свою чергу, була представлена готівковими доларами США і дуже невеликим обсягом євро. Швидше за все, частка ЗВР, заморожених у США, ЄС та Швейцарії, виявилася більшою, ніж розраховували експерти. На тлі майбутніх обмежень ЦБ РФ на продаж золота з резервів вималювалася вкрай неприємна для РФ правда про те, що великим ресурсним компаніям просто оголосити дефолт по євробондах не вдасться, оскільки тоді їхнє майно за кордоном опиниться під ризиком арешту та вилучення. Перший доказ уже з'явився – свої єврооблігації на 1,3 млрд доларів 7 березня погасив "Газпром". Погашений випуск був розміщений у 2007 році з купоном 6,51% річних, організаторами операції виступили Morgan Stanley та Credit Suisse. А це означає, що здебільшого борги перед нерезидентами доведеться віддавати «живою валютою», і не за рахунок заморожених ЗВР центробанку, а за рахунок живих надходжень від експорту газу.

3) Насправді це означає, що у платіжному балансі РФ малюється дірка, коли приплив по товарному експорту нівелюється мінусом від необхідності гасити старі борги. Дефолт не вихід, адже одразу ж постане питання про те, чиї труби на дні Балтики та в ЄС та чий там газ/нафта тощо. До кінця літа тільки одному "Газпрому" потрібно ще погасити облігацій на 1 млрд доларів і 0,5 млрд швейцарських франків. Ця ситуація – біда і для самих держкорпорацій, оскільки якщо тільки гасити облігації та не заповнювати пасиви, то впаде обсяг оборотних коштів таких компаній. Ідея гасити зобов'язання рублями на спеціальний рахунок за курсом, намальованим центробанком, дуже хитра, але вона не всім підійде, ось "Газпрому" не підійшла. Тобто вона може лише пом'якшити удар по держкорпораціях та великому бізнесу, але не більше.

Якщо заморозка ЗВР ЦБ РФ оцінювалася приблизно у 2 річних ВВП України, то зменшення оборотних коштів корпоративного сегменту економіки виллється вже у 2-3 річні ВВП України. Схоже, що кремлівським бухгалтерам настав час взяти калькулятор і підрахувати не тільки прямі витрати на той жах, що коїться в Україні (приблизно 20 млрд на день), а ще врахувати заморожені ЗВР плюс втрату частини оборотного капіталу хоча б держкорпораціями та інші непоправні економічні втрати (наприклад, від здешевлення акцій держкомпаній, дисконтів на продаж золота із ЗВР, знижок на нафту URALS).