Україна отримає від США "історичні 13,6 мільярда доларів", - Байден

Президент США Джозеф Байден підписав закон, який також передбачає, що Україні виділять 13,6 мільярда доларів допомоги. Про це американський лідер повідомив у своєму Twitter.

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"Я щойно підписав закон про двопартійне державне фінансування, який зберігає уряд відкритим і надає Україні історичні 13,6 млрд доларів фінансування", - розповів Байден.

Частину отриманих грошей спрямують на потреби Збройних сил України. Сума також включає гуманітарну та економічну допомогу Україні, зміцнення оборони союзників у регіоні, захист їхньої енергетичної безпеки та потреб у кібербезпеці.

Раніше виділення цих грошей Україні затвердив Конгрес США. Ця фінансова допомога – знак підтримки України у війні проти РФ. Байден вважає, що повномасштабне вторгнення російської армії після 8 років війни ще більше об'єднало американців та весь цивілізований світ навколо України.

"Я хочу подякувати керівництву Конгресу за таку швидку роботу, щоб переконатися, що у нас є ресурси, необхідні для продовження нашої рішучої реакції на цю кризу", - додав президент США.

Раніше Байден підписав указ про те, щоб виділити Україні 200 мільйонів доларів на військові потреби.

Згідно з документом, Байден делегував держсекретареві Ентоні Блінкену розпорядитися скороченням оборонних статей Міністерства оборони США на суму до 200 млн. доларів. І отримані кошти надати допомогу Україні.