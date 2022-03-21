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МИД РФ вручил ноту протеста послу США Джону Салливану: российско-американские отношения на грани разрыва
Посла США Джона Салливана вызвали в Министерство иностранных дел Российской Федерации, где ему вручили ноту протеста в связи с высказываниями президента США Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает МИД РФ.
В заявлении российского дипломатического ведомства утверждается, что слова американского президента "недостойны государственного деятеля столь высокого ранга и ставят российско-американские отношения на грань разрыва".
В МИД РФ предупредили посла США, что "предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор".
Салливану также заявили о необходимости обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Такая реакция МИД России вызвана тем, что 16 марта 2022 года Байден при общении с журналистами назвал Путина военным преступником.
В тот же день президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден провел брифинг, в ходе которого объявил о новом пакете военной помощи на общую сумму 800 миллионов долларов.
Напомним, США продолжают применять ограничения к России из-за агрессии против Украины. Для самолетов РФ будет закрыто небо, а российских олигархов оставят без активов.