МЗС РФ вручило ноту протесту послу США Джону Саллівану: російсько-американські відносини на межі розриву

Посла США Джона Саллівана викликали до Міністерства закордонних справ Російської Федерації, де йому вручили ноту протесту у зв’язку з висловлюваннями президента США Джозефа Байдена на адресу російського лідера Володимира Путіна. Про це повідомляє МЗС РФ.

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У заяві російського дипломатичного відомства стверджується, що слова американського президента "не варті державного діяча такого високого рангу і ставлять російсько-американські відносини на межу розриву".

У МЗС РФ попередили посла США, що "ворожі дії, що вживаються проти Росії, отримають рішучу і тверду відсіч".

Саллівану також заявили про необхідність забезпечення нормальних умов роботи російських дипломатичних представництв у США.

Така реакція МЗС Росії викликана тим, що 16 березня 2022 року Байден під час спілкування з журналістами назвав Путіна військовим злочинцем.

Того ж дня президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден провів брифінг, під час якого оголосив про новий пакет військової допомоги на загальну суму 800 мільйонів доларів.

Нагадаємо, США продовжують застосовувати обмеження до Росії через агресію проти України. Для літаків РФ буде закрито небо, а російських олігархів залишать без активів.