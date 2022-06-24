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Армия РФ обстреляла Запорожскую область из РСЗО
Российские оккупанты ночью обстреляли территорию Запорожской области из реактивных систем залпового огня.
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Об этом сообщают в Запорожской областной военной администрации.
"Предварительно поражены объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов возле областного центра", - говорится в сообщении.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. На месте работают представители ГСЧС.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По словам местных жителей, в Запорожье было слышно около 7 взрывов, но в Запорожской ОВА уточнили, что в областном центре "прилетов" пока не зафиксировано.