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Армия РФ обстреляла Запорожскую область из РСЗО

Армия РФ обстреляла Запорожскую область из РСЗО
Армия РФ обстреляла Запорожскую область из РСЗО

Российские оккупанты ночью обстреляли территорию Запорожской области из реактивных систем залпового огня.

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Об этом сообщают в Запорожской областной военной администрации.

"Предварительно поражены объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов возле областного центра", - говорится в сообщении.

 Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. На месте работают представители ГСЧС.

По словам местных жителей, в Запорожье было слышно около 7 взрывов, но в Запорожской ОВА уточнили, что в областном центре "прилетов" пока не зафиксировано.

Автор:
Светлана Манько