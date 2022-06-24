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Події
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Армія РФ обстріляла Запорізьку область із РСЗВ

Армія РФ обстріляла Запорізьку область із РСЗВ

Російські окупанти вночі обстріляли територію Запорізької області із реактивних систем залпового вогню.

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Про це повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

"Попередньо вражені об'єкти інфраструктури в районі одного із населених пунктів біля обласного центру", - йдеться у повідомленні.

Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. На місці працюють представники ДСНС.

За словами місцевих жителів, у Запоріжжі було чути близько 7 вибухів, але у Запорізькій ОВА уточнили, що в обласному центрі "прильотів" поки що не зафіксовано.

Автор:
Світлана Манько