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- Війна Війна
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- Події
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Армія РФ обстріляла Запорізьку область із РСЗВ
Російські окупанти вночі обстріляли територію Запорізької області із реактивних систем залпового вогню.
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Про це повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації.
"Попередньо вражені об'єкти інфраструктури в районі одного із населених пунктів біля обласного центру", - йдеться у повідомленні.
Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. На місці працюють представники ДСНС.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За словами місцевих жителів, у Запоріжжі було чути близько 7 вибухів, але у Запорізькій ОВА уточнили, що в обласному центрі "прильотів" поки що не зафіксовано.