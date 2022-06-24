Росіяни завдали авіаудару по Лисичанську, тривають бої за Сєвєродонецьк, - Генштаб

Російська армія веде наступальні дії з метою повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей, утримання захоплених районів Херсонської та частини Запорізької областей, а також відновлення наступу у Миколаївській області.

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Про це йдеться у звіті Генерального штабу Збройних Сил України.

На території Білорусі відбувається нарощування системи інженерно-фортифікаційного обладнання оборонних позицій в прикордонних з Україною та країнами ЄС районах. Водночас ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктури в районах населених пунктів Товстодубове, Бачівськ, Глухів та Манухівка Сумської області.

Також противник завдавав артилерійських ударів у районах Харкова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенігів, Дементіївки та Золочева. Активізував діяльність диверсійно-розвідувальних груп. Зокрема, з артилерії ворог обстрілює цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Червоне, Рідне та Червона Поляна.

Росіяни продовжують стріляти з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Лисичанська, Сєвєродонецька, Білої Гори, Вовчоярівки, Спірного та Берестового. Завдали авіаційних ударів по населених пунктах Лисичанськ і Борівське. Тривають бойові дії за Сєвєродонецьк.

Окупанти вели наступ у районі населеного пункту Мирна Долина, бойові дії тривають. Наступальні дії ворога в районі Борівського ЗСУ успішно зупинили. Крім цього, противник обстрілював позиції українських військ неподалік Миколаївки, Берестового та Новолуганського. Намагається покращити тактичне положення та взяти під вогневий контроль наявні шляхи сполучень.

На Новопавлівському напрямку ворог завдавав вогневого впливу в районах населених пунктів Антонівка, Вугледар та Золота Нива. Задіяні ворогом ДРГ українські воїни виявили та розбили, а їх залишки повтікали.

З метою недопущення перекидання резервів на загрозливі напрямки ворог обстрілював українські війська в районах населених пунктів Авдіївка, Уманське, Веселе, Новобахмутівка, Гуляйпільське, Білогір’я та Староукраїнка. В рамках логістичного забезпечення окупанти намагаються розмінувати акваторію морського порту Бердянськ.

На Південнобузькому напрямку росіяни обороняються та намагаються проводити контрбатарейну боротьбу. Завдали авіаудару по позиціях ЗСУ в районі населеного пункту Біла Криниця. Українська авіація вдарила по скупченнях ворога у відповідь.

Нагадаємо, російські окупанти вночі обстріляли територію Запорізької області із реактивних систем залпового вогню. За словами місцевих жителів, у Запоріжжі було чути близько 7 вибухів, але у Запорізькій ОВА уточнили, що в обласному центрі "прильотів" поки що не зафіксовано.