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ВСУ получили команду покинуть Северодонецк, - глава Луганской ОВА
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что украинские войска уже получили команду покинуть Северодонецк. По его словам, защитники города будут отходить на более укрепленные позиции.
Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.
"К сожалению, да. Придется отводить наших ребят. Это то, о чем мы говорили, не надо разводить "зраду"... Сейчас та ситуация, что находиться на разбитых позициях не имеет смысла, потому что с каждым днем пропорционально количество погибших на неукрепленных территориях может расти. Поэтому было принято такое решение, чтобы наши защитники, которые там находятся... они получили уже команду отходить на новые позиции и оттуда уже вести нормальные полноценные боевые действия", - сообщил Гайдай.
Он подчеркнул, что инфраструктура города полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Северодонецк россияне обстреливают практически каждый день в течение четырех месяцев.
Также армия РФ продвигается со стороны Золотого и Тошковки в сторону Лисичанска. ДРГ проникали на окраины города, но были вытеснены.
Как сообщил Гайдай, из Старобельска в направлении Лисичанска выехали шесть установок для запуска ракет "Точка-У".
Напомним, о вероятности отхода ВСУ из Северодонецка Гайдай говорил еще вчера. Он заявил, что российские силы бросили все резервы - как технику, так и личный состав - именно на окончательный захват всей территории Луганской области.