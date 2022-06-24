ВСУ получили команду покинуть Северодонецк, - глава Луганской ОВА

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что украинские войска уже получили команду покинуть Северодонецк. По его словам, защитники города будут отходить на более укрепленные позиции.

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Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"К сожалению, да. Придется отводить наших ребят. Это то, о чем мы говорили, не надо разводить "зраду"... Сейчас та ситуация, что находиться на разбитых позициях не имеет смысла, потому что с каждым днем пропорционально количество погибших на неукрепленных территориях может расти. Поэтому было принято такое решение, чтобы наши защитники, которые там находятся... они получили уже команду отходить на новые позиции и оттуда уже вести нормальные полноценные боевые действия", - сообщил Гайдай.

Он подчеркнул, что инфраструктура города полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.

Северодонецк россияне обстреливают практически каждый день в течение четырех месяцев.

Также армия РФ продвигается со стороны Золотого и Тошковки в сторону Лисичанска. ДРГ проникали на окраины города, но были вытеснены.

Как сообщил Гайдай, из Старобельска в направлении Лисичанска выехали шесть установок для запуска ракет "Точка-У".

Напомним, о вероятности отхода ВСУ из Северодонецка Гайдай говорил еще вчера. Он заявил, что российские силы бросили все резервы - как технику, так и личный состав - именно на окончательный захват всей территории Луганской области.