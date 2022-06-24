ВСУ отримали команду покинути Сєвєродонецьк, - голова Луганської ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що українські війська вже отримали команду покинути Сєвєродонецьк. За його словами, захисники міста відходитимуть на більш укріплені позиції.

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Про це він сказав у ефірі національного телемарафону.

"На жаль, так. Доведеться відводити наших хлопців. Це те, про що ми говорили, не треба розводити "зраду"... Зараз та ситуація, що перебувати на розбитих позиціях не має сенсу, бо з кожним днем пропорційно кількість загиблих на неукріплених територіях може зростати, тому було ухвалено таке рішення, щоб наші захисники, які там перебувають... вони отримали вже команду відходити на нові позиції і звідти вже вести нормальні повноцінні бойові дії", - повідомив Гайдай.

Він наголосив, що інфраструктура міста повністю знищена, пошкоджено або зруйновано 90% будинків.

Сєвєродонецьк росіяни обстрілюють практично щодня протягом чотирьох місяців.

Також армія РФ просувається з боку Золотого та Тошківки у бік Лисичанська. ДРГ проникали на околиці міста, але були витіснені.

Як повідомив Гайдай, зі Старобільська у напрямку Лисичанська виїхали шість установок для запуску ракет "Точка-У".

Нагадаємо, про ймовірність відходу ЗСУ із Сєвєродонецька Гайдай говорив ще вчора. Він заявив, що російські сили кинули всі резерви – як техніку, так і особовий склад – саме на остаточне захоплення всієї території Луганської області.