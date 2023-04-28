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Национальный портал по иммунизации запустили в Украине: для чего он нужен
В Украине создали профильный ресурс, посвященный всем вопросам вакциноуправляемых инфекций, прививок и использования вакцин - Национальный портал по иммунизации. Он содержит исчерпывающую информацию о вакцинации в Украине для медицинских специалистов и представителей общественности.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
То есть доступ к проверенным данным через новую платформу будут иметь и те, кто занимается профессионально вакцинацией, и те, кто нуждается в этой услуге на уровне потребителя.
Пользователям портала доступна следующая информация:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- вакцинация по возрасту, группам профессионального и медицинского риска;
- список официальных источников информации;
- материалы для печати и ознакомления;
- информация для внутренне перемещенных лиц и мигрантов;
- актуальный календарь прививок;
- регуляторные нормативные документы;
- статистические данные;
- адреса и контакты пунктов вакцинации;
- позиции технических групп;
- цитаты и обратная связь с экспертами;
- список профессиональных ассоциаций;
- данные обо всех вакциноуправляемых инфекциях;
- новости из отрасли иммунизации и т.п.
"Работа портала по иммунизации – это помощь профессиональному сообществу в работе с людьми и профилактике заболеваний. Одновременно благодаря работе портала непосредственно можно получить отзывы на вопросы профессионального сообщества", – прокомментировал главный эксперт национального портала по иммунизации, к.м.н., председатель Национальной технической группы экспертов по иммунизации Федор Лапий.
В Минздраве уверены, что Национальный портал по иммунизации для Украины — это шаг к увеличению осведомленности людей о прививках. В ведомстве считают, что это поможет увеличить охват населения вакцинацией.
Напомним, что в Украине продлили карантин из-за Covid-19 до июля, в то же время уровень вакцинации остается недостаточным для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу. Недавно в Украине от нового варианта Covid-19 – штамма Arcturus, вызывающего беспокойство у специалистов – умер первый человек.
Источник фото: ua.depositphotos.com