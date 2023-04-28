Национальный портал по иммунизации запустили в Украине: для чего он нужен

В Украине создали профильный ресурс, посвященный всем вопросам вакциноуправляемых инфекций, прививок и использования вакцин - Национальный портал по иммунизации. Он содержит исчерпывающую информацию о вакцинации в Украине для медицинских специалистов и представителей общественности.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

То есть доступ к проверенным данным через новую платформу будут иметь и те, кто занимается профессионально вакцинацией, и те, кто нуждается в этой услуге на уровне потребителя.

Пользователям портала доступна следующая информация:

вакцинация по возрасту, группам профессионального и медицинского риска;

список официальных источников информации;

материалы для печати и ознакомления;

информация для внутренне перемещенных лиц и мигрантов;

актуальный календарь прививок;

регуляторные нормативные документы;

статистические данные;

адреса и контакты пунктов вакцинации;

позиции технических групп;

цитаты и обратная связь с экспертами;

список профессиональных ассоциаций;

данные обо всех вакциноуправляемых инфекциях;

новости из отрасли иммунизации и т.п.

"Работа портала по иммунизации – это помощь профессиональному сообществу в работе с людьми и профилактике заболеваний. Одновременно благодаря работе портала непосредственно можно получить отзывы на вопросы профессионального сообщества", – прокомментировал главный эксперт национального портала по иммунизации, к.м.н., председатель Национальной технической группы экспертов по иммунизации Федор Лапий.

В Минздраве уверены, что Национальный портал по иммунизации для Украины — это шаг к увеличению осведомленности людей о прививках. В ведомстве считают, что это поможет увеличить охват населения вакцинацией.

Напомним, что в Украине продлили карантин из-за Covid-19 до июля, в то же время уровень вакцинации остается недостаточным для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу. Недавно в Украине от нового варианта Covid-19 – штамма Arcturus, вызывающего беспокойство у специалистов – умер первый человек.

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