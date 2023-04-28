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Категория
Здоровье
Дата публикации

Национальный портал по иммунизации запустили в Украине: для чего он нужен

информация о прививках, вакцинации в Украине
Фото: ua.depositphotos.com

В Украине создали профильный ресурс, посвященный всем вопросам вакциноуправляемых инфекций, прививок и использования вакцин - Национальный портал по иммунизации. Он содержит исчерпывающую информацию о вакцинации в Украине для медицинских специалистов и представителей общественности.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

То есть доступ к проверенным данным через новую платформу будут иметь и те, кто занимается профессионально вакцинацией, и те, кто нуждается в этой услуге на уровне потребителя.

Пользователям портала доступна следующая информация:

  • вакцинация по возрасту, группам профессионального и медицинского риска;
  • список официальных источников информации;
  • материалы для печати и ознакомления;
  • информация для внутренне перемещенных лиц и мигрантов;
  • актуальный календарь прививок;
  • регуляторные нормативные документы;
  • статистические данные;
  • адреса и контакты пунктов вакцинации;
  • позиции технических групп;
  • цитаты и обратная связь с экспертами;
  • список профессиональных ассоциаций;
  • данные обо всех вакциноуправляемых инфекциях;
  • новости из отрасли иммунизации и т.п.

"Работа портала по иммунизации – это помощь профессиональному сообществу в работе с людьми и профилактике заболеваний. Одновременно благодаря работе портала непосредственно можно получить отзывы на вопросы профессионального сообщества", – прокомментировал главный эксперт национального портала по иммунизации, к.м.н., председатель Национальной технической группы экспертов по иммунизации Федор Лапий.

В Минздраве уверены, что Национальный портал по иммунизации для Украины — это шаг к увеличению осведомленности людей о прививках. В ведомстве считают, что это поможет увеличить охват населения вакцинацией.

Напомним, что в Украине продлили карантин из-за Covid-19 до июля, в то же время уровень вакцинации остается недостаточным для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу. Недавно в Украине от нового варианта Covid-19 – штамма Arcturus, вызывающего беспокойство у специалистов – умер первый человек.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан