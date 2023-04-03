В Helsi появился сервис срочных онлайн-консультаций врача: как это работает и сколько стоит

Медицинская информационная система Helsi запустила новый сервис срочных онлайн-консультаций. Как говорится в ее сообщении, в течение 15 минут пациент будет получать ответы на все вопросы о состоянии здоровья, а также направление к узкому специалисту.

Стоимость консультации составляет 200 гривен и списывается только после успешно завершенного приема. Две трети этих средств получает врач, оказывающий услугу. При этом сервис доступен также и для проживающих за рубежом украинцев.

"Срочные консультации помогут пациентам за границей, которые не могут пообщаться с украиноязычным врачом. Это также будет спасением в полуэкстренных случаях: оснований для вызова скорой пока недостаточно, но конструктивные советы врача сэкономят время и деньги в дальнейшем лечении", - отмечают в Helsi.

Кроме того, консультация может быть полезным вариантом "второго мнения" специалиста, когда пациент стремится подтвердить ранее установленный ему диагноз. Лабораторное исследование пациент может прикрепить к консультации и показать врачу всю динамику.

Отмечается, что отдельной популярностью услуга может пользоваться у пациентов, чьи семейные врачи имеют плотный график, а консультация, справка или е-рецепт ему нужны немедленно.

Если у пациента есть частая потребность в лекарстве, он сможет получить электронный рецепт на антибиотики и другие рецептурные лекарственные средства, но только повторный, а не первый.

"Внедрение срочной онлайн-консультации для пациентов совпало во времени с запуском е-рецепта на все рецептурные лекарственные средства. С такой консультацией пациент за 5 минут может получить повторный е-рецепт, если лечение длительное и нужно продолжить его курс", - говорится в сообщении.

С таким е-рецептом сразу можно идти в аптеку. Со скидкой такой препарат можно заказать через "Лекарства онлайн" в приложении Helsi. Пациентам советуют использовать именно е-рецепты, поскольку это быстрее и дешевле для приобретения лекарства, хотя бумажные рецепты на такие лекарства также продолжают действовать.

Преимуществами нового сервиса для врачей называется дополнительный доход или финансовая независимость в будущем. Решения с онлайн-консультациями, как говорят в Helsi, являются определенным балансом между качеством и стоимостью в условиях, когда в госучреждениях "деньги идут за пациентом", а на оплату частных медицинских услуг у населения нет значительных средств.

"Через онлайн-консультации в Helsi пациенты, не выходя из дома, получат помощь от врачей частной практики. Это также увеличит "пропускную способность" работы врача. За час работы один специалист сможет качественно обслуживать четырех пациентов", - указывают в компании.

Срочную помощь можно получить через приложение Helsi для пациента, выбрав аудио, видеосвязь или чат для общения с врачом. Он предоставляет все стандартные услуги: консультирует, выписывает рецепт или направление к узкопрофильному специалисту.

Чтобы записаться, после авторизации в приложении Helsi нужно выбрать раздел "Сервисы" и раздел "Срочная онлайн-консультация". Пациент должен указать, для кого создать консультацию: для себя или родных (детей, родителей и так далее).

В приложении предусмотрены заказ и оплата услуг со стороны матери или отца для своего ребенка. Все это происходит с аккаунта родителей, а врач уже будет работать с детской карточкой. В момент консультации важно присутствие кого-либо из родителей или других законных представителей ребенка.

Если пациент совершеннолетний (например, если сын заказывает консультацию для родителей), в "связанных лицах" нужно выбрать карточку отца или матери и подтвердить связь с ними через SMS-сообщение.

Оплата производится со стороны заказчика, а получателем услуги будет пациент, указанный предварительно. Технически это также предусмотрено: врач сможет сконтактировать и с пациентом, и с заказчиком.

Основным преимуществом срочной консультации является то, что пациент будет ждать приема лишь несколько минут. В течение 5 минут после получения заявки врач просматривает жалобу пациента и принимает решение о возможности предоставить качественную консультацию, после чего – звонит по телефону или пишет пациенту в приложении.

Система не отправляет пациентов к врачам автоматически: именно врач со знаниями по конкретной специализации знакомится с электронной медкартой пациента и решает, будет ли консультировать его онлайн. Как подчеркивают в Helsi, на первом этапе в систему привлечены врачи с высокими рейтингами и интегрированными отзывами пациентов.

"В Украине для пациента оперативно полученная консультация по вопросам собственного здоровья или здоровья кого-то из членов семьи – очень распространенная потребность. Такова культура наших пациентов: если у меня экстра-вопрос – мне нужно экстра-решение, и это не вопрос денег! В то же время врачу сервис также дает дополнительную возможность закрыть потребность пациента за финансовую мотивацию – это "уберизация" врача", – комментирует гендиректор Helsi Евгений Донец.

На срочную онлайн-консультацию можно записаться также из-за границы. По данным компании, в прошлом году с запросами только на плановые консультации больше всего обращались украинцы из Польши, Германии, США, Великобритании и Чехии. В общей сложности в 2022 году количество онлайн-консультаций выросло на 1 миллион по сравнению с 2021 годом до 3,2 миллиона.

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