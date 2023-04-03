У Helsi з'явився сервіс термінових онлайн-консультацій лікаря: як це працює та скільки коштує

Медична інформаційна система Helsi запустила новий сервіс термінових онлайн-консультацій. Як ідеться в її повідомленні, впродовж 15 хвилин пацієнт отримуватиме відповіді на всі запитання щодо стану здоров’я, а також направлення до вузького спеціаліста.

Вартість консультації становить 200 гривень і списується лише після успішно завершеного прийому. Дві третини цих коштів отримує лікар, що надає послугу. При цьому сервіс доступний також і для українців, що проживають за кордоном.

"Термінові консультації допоможуть пацієнтам за кордоном, які не можуть поспілкуватися з україномовним лікарем. Це також порятунок у напівекстрених випадках: підстав для виклику "швидкої" поки недостатньо, але конструктивні поради лікаря заощадять час та гроші у подальшому лікуванні", - зазначають у Helsi.

Крім того, консультація може бути корисним варіантом "другої думки" спеціаліста, коли пацієнт прагне підтвердити раніше встановлений йому діагноз. Лабораторні дослідження пацієнт може прикріпити до консультації та показати лікарю усю динаміку.

Зазначається, що окремою популярністю послуга може користуватися у пацієнтів, чий сімейний лікар має щільний графік, а консультація, довідка чи е-рецепт йому потрібні негайно.

Якщо ж у пацієнта є часта потреба у ліках, він зможе отримати електронний рецепт на антибіотики та інші рецептурні лікарські засоби, але лише повторний, а не перший.

"Впровадження термінової онлайн-консультації для пацієнтів співпало у часі із запуском е-рецепту на всі рецептурні лікарські засоби. З такою консультацією пацієнт за 5 хвилин може отримати повторний е-рецепт, якщо лікування є тривалим і треба продовжити його курс", - йдеться в повідомленні.

З таким е-рецептом одразу можна йти до аптеки. Зі знижкою такий препарат можна замовити через "Ліки онлайн" у додатку Helsi. Пацієнтам радять використовувати саме е-рецепти, оскільки це швидше і дешевше для придбання ліків, хоча паперові рецепти на такі ліки також продовжують діяти.

Перевагами ж нового сервісу для лікарів називається додатковий дохід чи фінансова незалежність у майбутньому. Рішення з онлайн-консультаціями, як кажуть у Helsi, є певним балансом між якістю та вартістю в умовах, коли в держзакладах "гроші йдуть за пацієнтом", а на оплату приватних медичних послуг у населення немає значних коштів.

"Через онлайн-консультації в Helsi пацієнти, не виходячи з дому, отримають допомогу від лікарів приватної практики. Це також збільшить "пропускну здатність" роботи лікаря. За годину роботи один спеціаліст зможе якісно обслуговувати чотирьох пацієнтів", - вказують в компанії.

Термінову допомогу можна отримати через додаток Helsi для пацієнта, обравши аудіо-, відеозв’язок чи чат для спілкування з лікарем. Він надає усі стандартні послуги: консультує, виписує рецепт чи направлення до вузькопрофільного спеціаліста.

Аби записатися, треба після авторизації у застосунку Helsi обрати розділ "Сервіси" та розділ "Термінова онлайн-консультація". Пацієнт має обрати, для кого створити консультацію: для себе чи рідних (дітей, батьків тощо).

В додатку передбачені замовлення і сплата за послуги з боку матері або батька для своєї дитини. Все це відбувається з аккаунту батьків, а лікар вже працюватиме з дитячою карткою. У момент консультації важлива присутність когось із батьків або ж інших законних представників дитини.

Якщо пацієнт є повнолітнім (наприклад, якщо син замовляє консультацію для батьків), у "пов’язаних особах" треба обрати картку батька чи матері й підтвердити зв’язок із ними через SMS-повідомлення.

Оплата відбудеться з боку замовника, а отримувачем послуги буде пацієнт, вказаний попередньо. Технічно це теж передбачено: лікар зможе сконтактувати і з пацієнтом, і з замовником.

Основною перевагою термінової консультації є те, що пацієнт буде чекати на прийом лише декілька хвилин. Протягом 5 хвилин після отримання заявки лікар переглядає скаргу пацієнта і приймає рішення щодо можливості надати якісну консультацію, а далі – телефонує чи пише пацієнту у додатку.

Система не "відправляє" пацієнтів до лікарів автоматично: саме лікар зі знаннями у конкретній спеціалізації ознайомлюється з електронною медкартою пацієнта і вирішує, чи буде консультувати його онлайн. Як підкреслюють у Helsi, на першому етапі до системи долучені лікарі з найвищими рейтингами та інтегрованими відгуками пацієнтів.

"В Україні для пацієнта оперативно отримана консультація з питань власного здоров’я або здоров’я когось із членів родини – дуже розповсюджена потреба. Така культура наших пацієнтів: якщо у мене екстрапитання – мені треба екстрарішення, і тут не питання грошей! Водночас лікарю сервіс також надає додаткову можливість закрити потребу пацієнта за фінансову мотивацію – це "уберизація" лікаря", – коментує гендиректор Helsi Євген Донець.

На термінову онлайн-консультацію можна записатися також і з-за кордону. За даними компанії, минулого року з запитами лише на планові консультації найбільше зверталися українці з Польщі, Німеччини, США, Великої Британії та Чехії. Загалом у 2022 році кількість онлайн-консультацій зросла на 1 мільйон порівняно з 2021 роком до 3,2 мільйона.

Джерело фото: ua.depositphotos.com