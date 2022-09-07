(НЕ) cвобода врача: почему медики не могут заключать гражданские договоры?

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Полномасштабное российское вторжение вынудило многих врачей эвакуироваться из зоны боевых действий в поисках безопасных условий труда. Когда ситуация в регионах стала более определенной, врачи начали возвращаться назад. И здесь оказалось, что некоторые руководители не желают брать таких работников обратно в медицинское учреждение, считая, что эвакуация работников не была обоснованной. Да, с этой проблемой столкнулся врач-хирург с тридцатилетним стажем. Имея множество наград и вознаграждений, он оказался ненужным местной больнице из-за личной позиции руководства. Учитывая ограниченность выбора в крупных медицинских учреждениях региона, которые соответствовали бы уровню его квалификации, он изъявил желание работать сразу с несколькими медицинскими учреждениями на гражданско-правовых началах, не обременяя себя трудовыми отношениями с ними. Такой подход позволил бы максимально эффективно использовать собственный опыт и помогать пациентам в самых сложных случаях.

Но это оказалось невозможным. Почему?

Основная причина – несовершенство нормативной базы, регулирующей доступ врача к осуществлению врачебной деятельности.

Дело в том, что в настоящее время врачебную деятельность могут осуществлять только врачи, которые находятся в трудовых отношениях с медицинским учреждением. Другой вариант - регистрация врача физическим лицом-предпринимателем и ведение медицинской практики по собственной лицензии.

Такие положения закреплены как Основами законодательства Украины о здравоохранении, так и Лицензионными условиями осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике.

То есть врач как физическое лицо не может работать на гражданско-правовых началах и фактически зависит от руководства медицинских учреждений.

Может ли врач осуществлять медицинскую практику как физическое лицо предприниматель?

У врача действительно есть возможность зарегистрироваться ФЛПом, получить лицензию и вести медицинскую практику самостоятельно, но:

Процедура получения лицензии довольно сложная и бюрократическая, она может занять до 3-х месяцев (от старта работы над документами для получения лицензии до фактического начала практики).

То есть это как минимум несколько месяцев без работы, во время которых нужно еще и платить аренду за помещение для осуществления медицинской практики себе в убыток. Кроме того, в условиях активных боевых действий все планы по открытию собственной практики могут быть сорваны по ряду причин. К примеру, из-за разрушения помещений, где врач планировал открыть собственную практику. Соответственно, процесс открытия собственной практики нужно будет начинать с самого начала.

Такой способ ведения медицинской практики не позволит врачу работать с несколькими медицинскими учреждениями, как желает врач в нашей ситуации.

Получение лицензии подразумевает обязательное наличие помещения (собственного или арендованного) для ведения медицинской практики. Без него вы банально не получите лицензию. Соответственно, Вы будете обязаны снимать помещение в больнице, где будут предоставляться медицинские услуги (даже если это разовая медицинская услуга). К слову, в том случае, если речь идет о коммунальном учреждении здравоохранения, то процедура аренды довольно сложная, длительная и трудоемкая. Действующее законодательство совсем не адаптировано к такой ситуации.

По некоторым специальностям запрещено оказывать медицинские услуги, не имея статуса учреждения здравоохранения. Например, хирургические вмешательства запрещено осуществлять в месте ведения медицинской практики физического лица предпринимателя, поскольку отсутствует статус учреждения здравоохранения.

Таким образом, врачи в большинстве случаев заложники системы государственных и коммунальных учреждений здравоохранения с устаревшими феодальными подходами к управлению и мотивации.

Как обеспечить мобильность врача и изменить существующую парадигму отношений между больницами и врачами?

Изменить данную ситуацию можно через воплощение концепции, что врач является представителем свободной профессии, который осуществляет деятельность самостоятельно после получения соответствующего разрешения - свидетельства о праве на осуществление врачебной деятельности.

Согласно действующему налоговому законодательству Украины врач уже имеет право осуществлять независимую профессиональную деятельность (ст. 14.1.226 НКУ ). То есть такая концепция уже заложена в действующее налоговое законодательство. Однако данная норма не работает, поскольку связанная с этим положением нормативная база не была приведена в соответствие.

Опыт других стран доказывает, что такая концепция является эффективной, например, такой механизм уже реализован в Германии, медицинская система которой является одной из самых современных в ЕС.

Для внедрения этой концепции необходимо принять закон, урегулирующий порядок получения врачом свидетельства о праве на занятие медицинской практикой и привести в соответствие (до новшества) законодательство о лицензировании хозяйственной деятельности по медицинской практике.

Сделаем следующие выводы:

Предоставление врачу "свободы" крайне необходимо. То есть важно законодательно предусмотреть право врача осуществлять медицинскую практику после получения свидетельства о праве на занятие медицинской практикой. Если это сделать, то, кроме трудовых отношений и создания собственного ФЛП, врач получит возможность заключать гражданско-правовые договоры с учреждениями здравоохранения и ФЛПами, оказывать медицинские услуги, когда это необходимо. К тому же врач получит возможность полностью реализовать себя, получать вознаграждение за конкретные результаты и не обременять себя трудовыми отношениями одновременно с тремя, четырьмя заведениями здравоохранения. В свою очередь, больницы смогут оптимизировать расходы по найму работников и сотрудничать с лучшими представителями профессии.

Фото: ua.depositphotos.com