Скільки медикаментів Україна отримала від ВООЗ з початку війни

Від 24 лютого 2022 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) передала Україні близько 3300 метричних тонн медичних засобів.

Про це повідомив представник ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт в інтерв’ю "Укрінформу".

Зокрема, ВООЗ організувала відправку низки конвоїв із допомогою до районів, які найбільше цього потребували. Основну частину допомоги спрямували в нещодавно звільнені населені пункти, а також ті, що перебувають під контролем українського уряду та найбільше постраждали від бойових дій.

ВООЗ доставляли в такі райони медикаменти, засоби для надання невідкладної допомоги, щоб медичні заклади продовжували надавати основні послуги тим, хто цього потребує.

Крім того, ВООЗ надавала підтримку органам влади та медичним працівникам у профілактиці захворювань, які могли спалахнути через підрив росіянами Каховської ГЕС.

"Наша команда надала Херсонській і сусіднім областям набори для боротьби з холерою... Інші медичні засоби доставлені до чотирьох лікарень, які надаватимуть допомогу близько 11 тис пацієнтів... Наша команда також допомагає МОЗ і Центру медицини катастроф України координувати роботу понад 100 волонтерів-медиків у Херсонській і Миколаївській областях", — зазначив Хабіхт.

Загалом після повномасштабного вторгнення до України надійшло 12,8 тисяч тонн медичної гуманітарної допомоги на суму понад 13,5 млрд грн від 35 країн світу. Допомога також надійшла від міжнародних та партнерських організацій, від українського та іноземного бізнесу та безпосередньо від медичних закладів інших країн.

Джерело фото: ua.depositphotos.com