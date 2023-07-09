Україна за час війни отримала медичної гуманітарної допомоги на понад 13,5 млрд грн

Починаючи з 24 лютого 2022 року до України загалом надійшло 12,8 тисяч тонн медичної гуманітарної допомоги на суму понад 13,5 млрд грн від 35 країн світу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Зазначається, що допомога надійшла від 35 країн світу, міжнародних та партнерських організацій, від українського та іноземного бізнесу та безпосередньо від медичних закладів інших країн.

Зокрема, надійшло:

лікарських засобів – 526 571 390 од.;

витратних матеріалів та засобів індивідуального захисту – 202 903 066 од.;

інструментів – 1 365 151 од.;

комплексних наборів – 13 924 од.;

обладнання – 460 344 од.;

укомплектованих тактичних аптечок – 147 685 од.;

медичних меблів – 618 од.;

медичного транспорту– 633 од.;

бронежилетів та касок для медичних працівників – 1 632 од.;

іншого – 69 959 621 од.

"Завдяки своєчасному реагуванню і наданню партнерами необхідної гуманітарної допомоги, МОЗ забезпечив безперебійну роботу медичних закладів, що опинились в зоні підтоплення після підриву Каховської ГЕС", - підкреслили у МОЗ.

У відомстві висловили подяку країнам, міжнародним та благодійним організаціям, іноземному та українському бізнесу за допомогу.

Зауважимо, у травні Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підтвердила 1000-ну атаку на медичну систему України з моменту повномаштабного вторгнення РФ. Це – найбільша кількість атак, яку ВООЗ коли-небудь реєструвала в будь-якій надзвичайній гуманітарній ситуації.

Ці атаки забрали щонайменше 101 життя, включаючи медичних працівників та пацієнтів, поранення отримали значно більше людей.