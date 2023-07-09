Украина за время войны получила медицинской гуманитарной помощи более чем на 13,5 млрд грн

Начиная с 24 февраля 2022 года в Украину в целом поступило 12,8 тысячи тонн медицинской гуманитарной помощи на сумму более 13,5 млрд грн от 35 стран мира.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что помощь поступила от 35 стран мира, международных и партнерских организаций, украинского и иностранного бизнеса и непосредственно от медицинских учреждений других стран.

В частности, поступило:

лекарственных средств – 526 571 390 ед.;

расходных материалов и средств индивидуальной защиты – 202 903 066 ед;

инструментов – 1 365 151 ед;

комплексных наборов – 13 924 ед.;

оборудование – 460 344 ед.;

укомплектованных тактических аптечек – 147 685 ед;

медицинской мебели – 618 ед.;

медицинского транспорта – 633 ед.;

бронежилеты и каски для медицинских работников – 1 632 ед.;

прочего – 69 959 621 ед.

"Благодаря своевременному реагированию и оказанию партнерами необходимой гуманитарной помощи, Минздрав обеспечил бесперебойную работу медицинских учреждений, оказавшихся в зоне подтопления после подрыва Каховской ГЭС", - подчеркнули в Минздраве.

В ведомстве выразили благодарность странам, международным и благотворительным организациям, иностранному и украинскому бизнесу за помощь.

Отметим, в мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 1000-ю атаку на медицинскую систему Украины с момента полномасштабного вторжения РФ. Это самое большое количество атак, которое ВОЗ когда-либо регистрировало в любой чрезвычайной гуманитарной ситуации.

Эти атаки унесли не менее 101 жизни, включая медицинских работников и пациентов, ранения получили гораздо больше людей.