В Украине запустили обновленную процедуру борьбы с пиратством в сети

С 10 марта Министерство экономики Украины ввело обновленную процедуру размещения национального перечня вебсайтов, нарушающих права интеллектуальной собственности, на международной платформе Wipo Alert Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Теперь список сайтов, вызывающих беспокойство относительно соблюдения авторских прав, будет доступен не только на официальном сайте Минэкономики, но и на глобальном уровне. Список будет постоянно обновляться и дополняться новыми ресурсами.

По словам заместителя министра экономики Украины Виталия Кондратива, запуск этого механизма является важным шагом в борьбе с пиратством. В частности, он позволяет внедрить механизм привлечения к ответственности размещающих рекламу на вебсайтах-нарушителях.

Еще в феврале 2024 г. Минэкономики утвердило порядок создания и ведения Национального перечня веб-сайтов, нарушающих права интеллектуальной собственности (приказ № 2945). В прошлом году Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций (УКРНОИВИ) начал рассмотрение обращений от правообладателей и принятие решений о внесении отдельных ресурсов в этот список.

Отмечается, что Wipo Alert – это глобальная онлайн-платформа, которая администрируется ВОИС и помогает бороться с пиратством. Она позволяет странам-участникам вносить в базу национальные перечни вебсайтов, нарушающих авторские права, в соответствии с их внутренним законодательством.

Функционирование этого механизма будет способствовать защите авторских прав в Интернете, уменьшению количества пиратских ресурсов, упорядочению рынка легальной рекламы и сохранению деловой репутации правообладателей.

Напомним, Украина присоединилась к глобальной инициативе по защиты интеллектуальной собственности в цифровом пространстве. Минэкономики приняло приказ об утверждении порядка формирования и ведения национального перечня вебсайтов, вызывающих беспокойство по поводу соблюдения прав интеллектуальной собственности.