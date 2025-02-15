Стартап с украинскими корнями разработал платформу защиты интеллектуальной собственности

Британский deep-tech стартап Research Integrity Chain (RICH), специализирующийся на защите интеллектуальной собственности с помощью блокчейн-технологий, получил инвестиции от украинской IT-группы Tabula Rasa и ее соучредителя Николая Палиенко.

Об этом говорится в релизе компании.

Платформа RICH предлагает инновационное решение по защите и монетизации интеллектуальной собственности в сфере науки и бизнеса. Она использует блокчейн и искусственный интеллект для проверки подлинности научных статей, исследований и других объектов интеллектуальной собственности.

Каждый фрагмент данных получает уникальный токен с временными метками, данными об авторах и другими метаданными, что гарантирует безопасность и невозможность подделки.

По словам Николая Палиенко, защита данных в цифровую эпоху критически важна, а RICH имеет потенциал стать "золотым стандартом" в сфере защиты интеллектуальных прав.

Рынок защиты интеллектуальной собственности оценивается в триллионы долларов, и только в США на эти цели ежегодно тратится более триллиона долларов.

Перспективы развития

Украинские разработчики видят большой потенциал для применения RICH в Украине, в частности, в сфере оборонных технологий. Команда стартапа уже работает над запуском пилотного проекта по сотрудничеству с Киево-Могилянской академией, Лондонской бизнес-школой, а также университетами Беркли и Мэриленд в США.

Соучредитель RICH Дмитрий Шестаков отмечает стратегическое значение партнерства с Николаем Палиенко и Tabula Rasa, поскольку их опыт в создании цифровых платформ, в частности сервиса электронного документооборота Vchasno.ua станет важным для масштабирования стартапа.

RICH планирует расширение на рынки США, Великобритании, Канады и ЕС, а также сотрудничество с международными организациями, среди которых DARPA, National Science Foundation и BBC.

О стартапе

Research Integrity Chain Ltd (RICH) была основана в Лондоне в январе 2024 года украинскими IT-предпринимателями Дмитрием Шестаковым, Андреем Матюхиным и Андреем Афониным, ранее работавшими над стартапами CER.Live, Hacken, Reviewer Credits и другими.

Стартап привлекает pre-seed раунд инвестиций в размере 1 млн. фунтов стерлингов, чтобы расширить команду и внедрить новые технологические решения.

Напомним, Украина присоединилась к глобальной инициативе по защиты интеллектуальной собственности в цифровом пространстве. Минэкономики приняло приказ об утверждении порядка формирования и ведения национального перечня вебсайтов, вызывающих беспокойство по поводу соблюдения прав интеллектуальной собственности.