Стартап з українським корінням розробив платформу захисту інтелектуальної власності

Британський deep-tech стартап Research Integrity Chain (RICH), який спеціалізується на захисті інтелектуальної власності за допомогою блокчейн-технологій, отримав інвестиції від української IT-групи Tabula Rasa та її співзасновника Миколи Палієнка.

Про це йдеться в релізі компанії.

Платформа RICH пропонує інноваційне рішення для захисту та монетизації інтелектуальної власності у сфері науки та бізнесу. Вона використовує блокчейн та штучний інтелект для перевірки автентичності наукових статей, досліджень та інших об’єктів інтелектуальної власності.

Кожен фрагмент даних отримує унікальний токен із часовими мітками, даними про авторів та іншими метаданими, що гарантує безпеку та неможливість підробки.

За словами Миколи Палієнка, захист даних у цифрову епоху є критично важливим, а RICH має потенціал стати "золотим стандартом" у сфері захисту інтелектуальних прав.

Ринок захисту інтелектуальної власності оцінюється у трильйони доларів, і лише у США на ці цілі щорічно витрачається понад трильйон доларів.

Перспективи розвитку

Українські розробники вбачають великий потенціал для застосування RICH в Україні, зокрема у сфері оборонних технологій. Команда стартапу вже працює над запуском пілотного проєкту у співпраці з Києво-Могилянською академією, Лондонською бізнес-школою, а також університетами Берклі та Меріленд у США.

Співзасновник RICH Дмитро Шестаков відзначає стратегічне значення партнерства з Миколою Палієнком та Tabula Rasa, оскільки їхній досвід у створенні цифрових платформ, зокрема сервісу електронного документообігу Vchasno.ua, стане важливим для масштабування стартапу.

Наразі RICH планує розширення на ринки США, Великої Британії, Канади та ЄС, а також співпрацю з міжнародними організаціями, серед яких DARPA, National Science Foundation та BBC.

Про стартап

Research Integrity Chain Ltd (RICH) було засновано у Лондоні в січні 2024 року українськими IT-підприємцями Дмитром Шестаковим, Андрієм Матюхіним та Андрієм Афоніним, які раніше працювали над стартапами CER.Live, Hacken, Reviewer Credits та іншими.

Стартап залучає pre-seed раунд інвестицій у розмірі 1 млн фунтів стерлінгів, щоб розширити команду та впровадити нові технологічні рішення.

Нагадаємо, Україна долучилася до глобальної ініціативи із захисту інтелектуальної власності в цифровому просторі. Мінекономіки ухвалило наказ про затвердження порядку формування та ведення національного переліку вебсайтів, що викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності.