В Україні запустили оновлену процедуру боротьби з піратством у мережі

З 10 березня Міністерство економіки України запровадило оновлену процедуру розміщення національного переліку вебсайтів, які порушують права інтелектуальної власності, на міжнародній платформі Wipo Alert Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Відтепер список сайтів, які викликають занепокоєння щодо дотримання авторських прав, буде доступний не лише на офіційному сайті Мінекономіки, а й на глобальному рівні. Перелік буде постійно оновлюватися та доповнюватися новими ресурсами.

За словами заступника міністра економіки України Віталія Кіндратіва, запуск цього механізму є важливим кроком у боротьбі з піратством. Зокрема, він дозволяє впровадити механізм притягнення до відповідальності тих, хто розміщує рекламу на вебсайтах-порушниках.

Ще у лютому 2024 року Мінекономіки затвердило порядок створення та ведення Національного переліку веб-сайтів, що порушують права інтелектуальної власності (наказ № 2945). Протягом минулого року Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) почав розгляд звернень від правовласників і ухвалення рішень про внесення окремих ресурсів до цього списку.

Зазначається, Wipo Alert – це глобальна онлайн-платформа, яка адмініструється ВОІВ та допомагає боротися з піратством. Вона дозволяє країнам-учасницям вносити до бази національні переліки вебсайтів, що порушують авторські права, відповідно до їхнього внутрішнього законодавства.

Функціонування цього механізму сприятиме захисту авторських прав в Інтернеті, зменшенню кількості піратських ресурсів, впорядкуванню ринку легальної реклами та збереженню ділової репутації правовласників.

Нагадаємо, Україна долучилася до глобальної ініціативи із захисту інтелектуальної власності в цифровому просторі. Мінекономіки ухвалило наказ про затвердження порядку формування та ведення національного переліку вебсайтів, що викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності.