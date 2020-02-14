В аэропорту "Днепр" впервые за пять лет начнут работать международные авиакомпании

В 2020 году впервые за пять лет в аэропорту Днепропетровщины начнут работу новые международные авиакомпании. Сейчас ведутся переговоры, а изменения планируют уже в "летнем расписании". К работе привлекут как минимум две новые международные авиакомпании. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

"Сейчас вся авиационная индустрия как раз планирует "летнее расписание", которое начнет действовать с 29 марта. Предложили им внести туда и наш аэропорт. Рассматриваем возможность ввести новые рейсы в страны Европы и Турции. При этом учитываем технические возможности аэропорта. Обращаем внимание и на то, что впервые в Украине внутри территории работающего аэропорта развернутся строительные работы", — пояснил первый заместитель гендиректора аэродрома Сергей Криворотченко.

Отметим, что в международном аэропорту "Днепр" работают авиакомпании "Австрийские авиалинии", "МАУ", "Роза ветров", Ellinair. Они осуществляют рейсы в Киев, Ивано-Франковск, Вену, Тель-Авив, Шарм-эль-Шейх. В 2019 году аэродром обслужил почти 339 тысяч пассажиров.

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Летом 2020 года рядом со старым аэропортом начнут строительство терминала и VIP-терминала в едином комплексе, которые будут иметь высокую пропускную способность — до 3 млн человек в год. Новая взлетно-посадочная полоса длиной 3200 м будет способна принимать воздушные суда всех типов, в том числе Боинг 777.

Напомним, 19 ноября 2019 года в Днепре начались работы по созданию нового аэропорта на базе существующего. Представители областной и районной власти, Нацагентства инфраструктурных проектов Украины, днепровского аэропорта обсудили с проектной командой группы DCH практические вопросы, решение которых необходимо для старта строительных работ.

Как известно, строительство Международного аэропорта "Днепр" в соответствии с мировой практикой будет реализовано в формате частно-государственного партнерства. Работы по созданию новой взлетно-посадочной полосы и других компонентов аэродромного комплекса финансируются государством. Общая сумма госинвестиций в проект оценивается в 3 млрд грн, из которых 1 млрд грн предусмотрен в недавно принятом Верховной Радой Украины Государственном бюджете на 2020 год. Еще 200 млн грн Верховная Рада Украины ранее выделила на проведение соответствующих проектных работ.

Как известно, частным инвестором создания аэровокзального комплекса выступила группа DCH Александра Ярославского, которая уже имеет успешный опыт строительства, эксплуатации и развития Международного аэропорта "Харьков". Плановый объем инвестиций DCH — 70 млн долларов, по заказу частного инвестора ведется работа над проектной документацией для строительства аэровокзалов.