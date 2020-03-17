Общество 30 минут назад

За границей ждут возвращения домой более 3,6 тысяч украинцев — МИД

За последние сутки в Украину удалось вернуть уже несколько тысяч граждан

За границей ждут возвращения домой более 3,6 тысяч украинцев — МИД За границей ждут возвращения домой более 3,6 тысяч украинцев — МИД
Фото: Думская

На сегодняшний день возвращения на Родину ждут 3 тысячи 644 гражданина Украины, которые сейчас находятся за границей.

Об этом сегодня, 17 марта, в ходе брифинга сообщил заместитель министра иностранных дел Егор Божок.

По его словам, эти люди зарегистрировались в посольствах Украины и попросили вернуть их домой.

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"!Сегодня у нас зарегистрированы 3 тысячи 644 наших соотечественника, желающих идентифицировать себя в наших посольствах и обратившихся с просьбой о возвращении домой. Работа с этими людьми ведется — и они вскоре прибудут домой", — заявил Божок.

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Замминистра добавил, что за последние сутки в Украину удалось вернуть уже несколько тысяч граждан. При этом, Божок отметил, что лучший способ заявить о своих потребностях за границей — идентифицировать себя в соответствующем посольстве через онлайн-систему "Друг".

"Работа продолжается. Пути возвращения — не только воздушные, мы используем и наземные. Работа с пограничными странами и другими нашими партнерами налажена и продолжается. Консулы Украины на местах держат ситуацию под контролем", — подытожил представитель МИДа.

Как известно, с 15 марта 2020 года Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а с 17 марта 2020 года Украина закрыла пассажирское авиасообщение.

 

 

 

 

 

 

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