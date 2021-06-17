Турецкий авиаперевозчик запускает рейсы из Киева в Анкару

С 1 июля бюджетная авиакомпания Pegasus Airlines запустит дневные рейсы из столицы Турции Анкары в киевский аэропорт "Борисполь".

Как передает Avianews, самолеты Pegasus будет совершать эти перелеты три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Рейсы внесены в расписание до 28 октября 2021 года, когда заканчивается летняя навигация.

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По информации издания, в украинском представительстве компании сообщили, что аэропорт Борисполь уже подтвердил слоты (временные промежутки, в которые могут летать самолеты — Delo.ua).

Авиалайнеры Pegasus Airlines будут вылетать из Анкары в 10:10 и прибывать в Киев в 12:15, из Киева — в 13:05 с прибытием в Анкару в 15:10.

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На сегодняшний день Pegasus Airlines летает между Киевом и Анкарой ежедневно в ночное время. Таким образом, после увеличения частоты полетов общее число рейсов авиакомпании на маршруте составит 10 в неделю.

Расписание рейсов Анкара — Киев Pegasus Airlines:

Анкара 10:10 → Киев 12:15, вторник, четверг, суббота — new;

Анкара 00:05 → Киев 02:15, ежедневно.

Расписание рейсов Киев-Анкара Pegasus Airlines:

Киев 13:05 → Анкара 15:10, вторник, четверг, суббота — new;

Киев 02:55 → Анкара 05:00, ежедневно.

Кроме Pegasus Airlines, полеты по маршруту Киев — Анкара выполняет лоукост-подразделение Turkish Airlines — Anadolujet.

Ранее сообщалось, что 4 июня турецкая авиакомпания Pegasus Airlines выполнила первый в своей истории рейс в аэропорт Херсон.

Напомним, украинские и турецкие авиакомпании в последние месяцы начали активно развивать авиасообщение между Украиной и Турцией. Это связано с тем, что страны открыты для посещения иностранных туристов.

Однако с 1 июня Турция изменила правила въезда для пассажиров из Украины. Теперь туристам перед поездкой снова нужно проходить тест на коронавирус методом ПЦР или на антиген.