Турецкая авиакомпания на месяц отказалась от рейсов в Одессу

Бюджетная авиакомпания AnadoluJet (Турция), которая является дочерней структурой Turkish Airlines, минимум на месяц приостановит полеты на линии Одесса — Даламан.

Как сообщает Аvianews, эту информацию подтвердили в украинском офисе авиаперевозчика. Решение о полетах в июле и августе пока не принято.

Подпишитесь на канал DELO.UA

На сайте Turkish Airlines продажа авиабилетов на рейсы в эти месяцы пока открыта.

По информации издания, AnadoluJet вышел на маршрут Одесса — Даламан 2 мая с частотой два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Читайте также: Турецкие авиалинии увеличивают частоту полетов в украинские города

Цена перелета этим лоукостером начинается от $204 в обе стороны.

Перевозка включала в себя 8 кг ручной клади, 20 кг багажа и холодный ланч.

Ранее сообщалось, что с 28 марта турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus Airlines вернулась в Одессу после более чем 2-летнего перерыва с новым маршрутом из Стамбула.

Напомним, с 30 марта лоукост-подразделение турецкой авиакомпании Turkish Airlines — AnadoluJet — впервые начало авиаполеты в Украину.