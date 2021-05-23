Турецкая авиакомпания на месяц отказалась от рейсов в Одессу

Бюджетная авиакомпания AnadoluJet (Турция), которая является дочерней структурой Turkish Airlines, минимум на месяц приостановит полеты на линии Одесса — Даламан.
Как сообщает Аvianews, эту информацию подтвердили в украинском офисе авиаперевозчика. Решение о полетах в июле и августе пока не принято.
На сайте Turkish Airlines продажа авиабилетов на рейсы в эти месяцы пока открыта.
По информации издания, AnadoluJet вышел на маршрут Одесса — Даламан 2 мая с частотой два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.
Цена перелета этим лоукостером начинается от $204 в обе стороны.
Перевозка включала в себя 8 кг ручной клади, 20 кг багажа и холодный ланч.
Ранее сообщалось, что с 28 марта турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus Airlines вернулась в Одессу после более чем 2-летнего перерыва с новым маршрутом из Стамбула.
Напомним, с 30 марта лоукост-подразделение турецкой авиакомпании Turkish Airlines — AnadoluJet — впервые начало авиаполеты в Украину.