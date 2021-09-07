Транспорт 1 час назад

Turkish Airlines будет летать из Николаева в Стамбул с 23 сентября

Билеты на рейс можно будет бронировать на сайте авиакомпании с 23.59 7 сентября

Самолеты авиакомпании Turkish Airlines. Фото: Getty Images Самолеты авиакомпании Turkish Airlines. Фото: Getty Images
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines. Фото: Getty Images

Авиакомпания Turkish Airlines с 23 сентября начнет осуществлять регулярные рейсы "Стамбул-Николаев". Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал директор Международного аэропорта "Николаев" Федор Барна.

"Друзья, после длительных переговоров с одной из крупнейших авиакомпаний мира, Turkish Airlines, рад анансуваты открытие долгожданного регулярного рейса в Стамбул из аэропорта Николаев", — написал Барна.

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По его словам, рейсы будут осуществляться с 23 сентября 5 раз в неделю.

Стоит отметить, что по состоянию на 18.20 7 сентября возможность купить билеты в Стамбул из аэропорта "Николаев" пока отсутствует на веб сайте авиакомпании, однако Барна в комментарии отметил, что аэропорт будет включен в систему авиакомпании 7 сентября в 23.59.

Напомним,  22 августа украинская бюджетная авиакомпания Bees Airline решила перенести свои рейсы из Херсона в Николаев из-за предстоящего закрытия полосы в аэропорту Херсона.

В аэропорту Херсона начнут работы по усилению и расширению существующей взлетно-посадочной полосы. Это позволит ей принимать дальнемагистральные самолеты Boeing 767.

Стоимость реконструкции составляет около 0,5 млрд грн. Исполнителем работ станет "Автомагистраль-Юг".

Для проведения подготовительных работ с 1 по 19 сентября длину полосы, которая доступна для взлетов и посадок, уменьшат с 2,5 до 2,2 тысяч метров. С 20 сентября аэропорт "Херсон" полностью закроют до конца года.

Такая ситуация затронет рейсы авиакомпаний МАУ в Киев, Turkish Airlines и Pegasus Airlines в Стамбул.

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