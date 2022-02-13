14 февраля авиасообщение в Украине может быть прекращено – нардеп

С 16:00 14 февраля воздушное движение в Украине может быть прекращено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Скорее всего, с завтрашнего дня (14 февраля – Delo.ua) с 16:00 по Киеву воздушное движение в Украине будет прекращено. Одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала сообщение о том, что с завтрашнего дня с 14:00 по Лондону (16:00 по Киеву) прекращается страховка находящихся в воздушном пространстве Украины гражданских самолетов" – написал Гончаренко.

По словам надепа, владельцы находящихся в лизинге самолетов уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины.

"На данный момент KLM отменила свои рейсы, Sky Up уже сажает рейс из Фуншала в Кишинев, сегодня появится запрет от Air France. Если вы находитесь за границей и пытаетесь добраться домой, то лучше всего это делать уже. Потому что, в ближайшую неделю-две, вероятно, это будет сделать очень сложно", – подчеркнул нардеп.

Напомним, швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM отказались от ночной стоянки в Киеве на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину.

Перед этим сообщалось, что сотрудники авиакомпании Lufthansa, которая владеет авиакомпаниями Swiss и Austrian Airlines, объяснили пассажирам изменение графика полетов тем, что авиакомпания не может оставлять самолеты и экипажи на ночь в Украине "из-за политического напряжения".

Как сообщалось ранее, зарубежные СМИ со ссылкой на анонимные источники в Белом доме снова публикуют сообщения о возможном полномасштабном военном вторжении России в Украину.

В частности, издание The Guardian со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что президент США Джозеф Байден передал лидерам стран Евросоюза и другим союзникам информацию о вероятности начала полномасштабных военных действий между Украиной и РФ уже 16 февраля.

Кроме того, информационное агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц, знакомых с этим вопросом, сообщило, что любые действия со стороны России по отношению к Украине могут начаться уже во вторник, 15 февраля.