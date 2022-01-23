Немецкая авиакомпания Lufthansa отменяет вечерние рейсы в Украину из-за "политической напряженности" в стране

Немецкая авиакомпания Lufthansa сменила график нескольких своих ночных авиарейсов в Киев на фоне опасений нападения России на Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, авиакомпания перенесла вылет рейса из Мюнхена, который должен был отправиться из немецкого аэропорта в субботу 22 января в 22:00. Время вылета сместили на шесть часов воскресенья, рассказала в Facebook экс-нардеп Виктория Войцицкая.

По ее словам, причину переноса рейса объяснили "политической ситуацией", из-за которой экипаж Lufthansa не может оставаться в Украине на ночь.

"Как нам в самолете еще раз повторили, "мы не можем оставаться на ночь в Украине из-за политического напряжения". И это не паника, а констатация новых реалий. Кстати, авиалиния отказалась компенсировать какие-либо расходы именно из-за "политической нестабильности", хотя пассажиры были вынуждены ждать более 8 часов посадки на самолет", - добавила Войцицкая.

Любовь Цыбульская, экс-руководительница Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, тоже летевшая этим рейсом, подтвердила в комментарии изданию, что представители авиакомпании называли причиной переноса рейса именно политическую ситуацию. По ее словам, такое объяснение было предоставлено на стойке во время регистрации, а затем озвучено и в салоне самолета.

В то же время, по словам Цыбульской, ночевку в гостинице компания оплатила.

Кроме того, согласно графику полетов франкфуртского аэропорта, авиакомпания перенесла на утро следующего дня два рейса из Франкфурта в Киев, запланированные на 22 и 23 января в 17:10.

В то же время "Австрийские авиалинии", входящие в группу Lufthansa, пока не пошли на такой шаг для своего вечернего рейса из Вены - его расписание остается неизменным.

Напомним, бюджетная авиакомпания Ryanair (Ирландия) отменила шесть маршрутов из Харькова до конца февраля 2022 года.