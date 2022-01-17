Авиакомпания Ryanair отменила все рейсы из Харькова до марта 2022 года

Бюджетная авиакомпания Ryanair (Ирландия) сократила ряд рейсов из Украины, сообщает Lowcostavia.com.ua.

Как свидетельствует анализ системы бронирования перевозчика, Ryanair отменила шесть маршрутов из Харькова до конца февраля 2022 года.

С 1 по 28 февраля полностью отменены рейсы из Харькова в Милан, Будапешт, Вильнюс, Варшаву, Краков и Познань.

Ранее Ryanair отменил на февраль семь направлений из других городов Украины, в том числе из Львова в Бари, Палермо, Турин и Братиславу, из Киева в Быдгощ и из Херсона в Краков в и Вену.

Список отмененных рейсов Ryanair из Украины в феврале 2022 года:

Харьков – Вильнюс до 28 февраля;

Харьков – Варшава (Модлин) до 28 февраля;

Харьков – Краков до 28 февраля;

Харьков – Познань до 28 февраля;

Харьков – Будапешт до 28 февраля;

Харьков – Милан (Бергамо) до 28 февраля.

Киев – Быдгощ до 28 февраля;

Львов – Бари до 28 февраля;

Львов – Палермо до 28 февраля;

Львов – Турин до 28 февраля;

Львов – Братислава до 28 февраля;

Херсон – Краков до 28 февраля;

Херсон – Вена до 28 февраля.

В расписании возможны изменения, Ryanair может как вернуть некоторые отмененные рейсы (что маловероятно), так и впоследствии продолжить отмену рейсов в марте.

В издании отмечают, что все эти рейсы преимущественно относятся к тем 17 маршрутам, которые были ранее отменены Ryanair до конца января 2022 года.

В настоящее время Ryanair продолжил отмену на февраль 11 из 17 ранее отмененных маршрутов. Отмена не продлена на рейсы из Киева на Мальту, из Львова в Пизу, Манчестер, из Одессы в Барселону, Болонью, Катовице.

Кроме этого, еще одна лоукост-авиакомпания Wizz Air (Венгрия) отменила два рейса из Харькова на февраль 2022 года.