Wizz Air резко сократила число рейсов из Украины

Венгерская авиакомпания Wizz Air уменьшила количество рейсов из украинских аэропортов, которые ранее планировались на начало 2022 года.

Как сообщает Lowcostavia.com.ua, с января по март 2022 года от Wizz Air отменила 20 направлений авиаполетов из Украины.

Отменена часть рейсов из всех городов, обслуживаемых Wizz Air: Киева, Львова, Харькова.

А из Запорожья и Одессы Wizz Air с середины января и по март 2022 года вообще не будет выполнять ни одного рейса. Исключение — только полеты из Одессы в Абу-Даби, которые должны возобновиться с 10 февраля.

Wizz Air прекратит выполнение рейсов с середины января по март 2022 года:

Из Киева в Салоники, Венецию, Неаполь, Нюрнберг и Катовице. Из Львова в Милан, Неаполь, Рим, Вильнюс, Мемминген, Братиславу и Будапешт. Из Харькова в Рим, Вену, Дортмунд. Из Одессы в Абу-Даби и Будапешт. Из Запорожья во Вроцлав, в Катовице и Будапешт.

Отмечается, что это уже не первое сокращение полетной программы от венгерской авиакомпании. Wizz Air также несколько раз переносила начало полетов в новых направлениях.

Напомним, только в октябре 2022 года Wizz Air запустила 26 новых маршрутов из Киева, Львова, Одессы и Харькова и увеличила частоту рейсов на 25-ти уже существующих маршрутах из Украины.

В частности, авиакомпания добавила четыре новых международных направления из Украины: Испания, Франция, Бельгия, Нидерланды. Было заявлено, что когда в Украине появится спрос на внутренние маршруты, в компании рассмотрят возможность запустить рейсы и внутри страны.

Отмену рейсов в авиакомпании обычно объясняют низким спросом. Так, лоукостер сначала планировал полететь из Абу-Даби в Одессу еще 1 октября 2020 года, но неоднократно переносил запуск рейсов. В итоге первый полет произошел только 7 октября 2021 года, однако теперь в этих рейсах снова возникла пауза.