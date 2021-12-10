Ryanair объявил о новом рейсе из Львова в Нюрнберг: уже можно забронировать места

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair будет выполнять полеты из Львова в Нюрнберг. Об этом сообщает сайт авиаперевозчика.

Рейсы в Нюрнберг начнутся с 30 марта 2022 года. На ресурсе авиаперевозчика уже можно бронировать полеты на удобные даты.

В среду самолет Ryanair из Нюрнберга будет вылетать в 11:40, а из Львова - в 14.50. По воскресеньям предстоят вечерние рейсы: вылет из Нюрнберга будет в 19:55, а обратный рейс из Львова — в 23:05. Длительность полета: 1 час 45 минут.

Цена билета составит 19,99 евро в одну сторону, но по акционному предложению поездку можно забронировать за 15,99 евро.

В 2021 году компания Ryanair осуществляет вылеты из Львова в 23 направлениях, причем три из них — в Германию.

В ноябре 2021 года ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair запустила прямой рейс из Львова в Манчестер (Великобритания). Согласно опубликованному расписанию, лоукостер летает по этому маршруту два раза в неделю: по понедельникам и пятницам. Время в пути составит 3 часа.

Ryanair анонсировал запуск в 2022 году также двух новых маршрутов из киевского аэропорта "Борисполь": в шведский Стокгольм, а также на греческий остров Керкира (Корфу). Первый полет по маршруту Киев — Стокгольм будет выполнен 29 марта. Рейс будет выполняться дважды в неделю: по вторникам и субботам. Минимальные тарифы на даты в апреле и мае находятся на уровне 40-50 евро в одну сторону.

Рейс из Киева на греческий островной курорт Керкира будет запущен лишь 7 июня и будет выполняться всего раз в неделю по вторникам. Минимальные цены на авиабилеты с вылетами в июне и июле находятся на уровне 70-100 евро в одну сторону.