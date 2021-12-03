Ryanair снова полетит из Киева в Стокгольм, а также запустит рейсы на греческий остров Керкира

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair анонсировала запуск в 2022 году двух новых маршрутов из киевского аэропорта "Борисполь": в шведский Стокгольм, а также на греческий остров Керкира (Корфу).

Как сообщает Avianews, первый полет по маршруту Киев - Стокгольм будет выполнен 29 марта. Рейс будет выполняться дважды в неделю: по вторникам и субботам. Минимальные тарифы на даты в апреле и мае находятся на уровне 40-50 евро в одну сторону.

Ryanair до начала 2020 года уже летала из Киева в Швецию, но использовала отдаленный аэропорт "Скавста", раположенный около города Нючёпинг примерно в 100 км от Стокгольма.

Весной же компания задействует для этого основной аэропорт Стокгольма "Арланда", расположенный примерно в 40 км к северу от центра шведской столицы, где Ryanair открыла свою базу.

В свою очередь, рейс из Киева на греческий островной курорт Керкира будет запущен лишь 7 июня и будет выполняться всего раз в неделю по вторникам. Минимальные цены на авиабилеты с вылетами в июне и июле находятся на уровне 70-100 евро в одну сторону.

Напомним также, что месяцем ранее Ryanair возобновила выполнение рейсов по маршруту Киев — Быдгощ (Польша). Также в начале ноября был запущен рейс Львов — Манчестер (Великобритания).