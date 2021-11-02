Лоукостер Ryanair возобновляет авиарейсы из Киева в Быдгощ

Крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания Ryanair (Ирландия) возобновила выполнение рейсов по маршруту Киев — Быдгощ (Польша) после перерыва в 599 дней.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий (ЦТС) со ссылкой на информацию аэропорта "Быдгощ".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"599 дней — именно столько длился перерыв в выполнении рейсов Быдгощ — Киев", — говорится в сообщении.

По информации ЦТС, рейсы в Киев самолеты лоукостера будут отправляться два раза в неделю: по средам (вылет в 17:35, обратно в 21:50) и по воскресеньям (вылет в 17:45, обратно в 22:00).

Читайте также: МАУ отказалась от авиарейсов в Польшу

Напомним, авиарейсы Киев — Быдгощ начали выполняться с 28 октября 2018 года. В 2019 году, согласно информации авиаперевозчика, загрузка на рейсах Ryanair Киев — Быдгощ достигла 95%.

Ранее сообщалось, что в декабре текущего года крупнейшая авиакомпания Польши LOT возобновит регулярные рейсы из Варшавы в Харьков, которые были прерваны в марте 2020 года из-за ограничений на путешествия.

Напомним, 15 июля польская авиакомпания LOT возобновила авиасообщение между Украиной и Польшей.

Перед этим LOT ввела новый гибкий тариф Flex Plus, который позволяет бесплатно менять дату вылета и после оплаты сбора менять имя путешественника в бронировании.