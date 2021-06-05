МАУ отказалась от авиарейсов в Польшу

Руководство авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) пересмотрело свои планы по восстановлению полетов в Польшу с 18 июня 2021 года.
Как сообщает пресс-служба МАУ, причиной такого решения стала ситуация, возникшая в связи с необходимостью облета территории Беларуси и последующим перераспределением пассажиропотоков, который наблюдает авиакомпания на данном направлении.
"МАУ будет внимательно анализировать рынок как прямых (point to point) пассажиров, следующих в/из Польши, так и трансферных пассажиров, следующих с пересадкой в Польше или Украине. В случае восстановления спроса, необходимого для сети МАУ, рейсы будут восстановлены", — говорится в сообщении.
При этом в авиакомпании предложили следующие варианты для билетов с отмененными рейсами:
– изменение даты путешествия на рейсы МАУ без оплаты штрафа в соответствии с тарифом в оригинальном классе в течение периода действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом;
– обмен билета на промо-код с дополнительным 25% бонусом на сайте МАУ.
– возврат денег.
В то же время, по информации Avianews, маршрут рейса из Киева в Варшаву пролегает практически по прямой без залета в воздушное пространство Беларуси.
В частности, сейчас из аэропорта Борисполь в Варшаву летает польская авиакомпания LOT. По аналогичному маршруту авиакомпания летала и до санкций против Беларуси.
В издании отмечают, что облет Беларуси из-за запрета украинских властей никак не влияет на другие рейсы МАУ, которые авиакомпания хотела стыковать с маршрутом Киев — Варшава в аэропорту Борисполь и указывала в своем официальном сообщении — это Харьков, Днепр, Запорожье, Львов, Одесса, Кишинев, Ивано-Франковск, Херсон, Тбилиси, Батуми, Тель-Авив, Ереван, Стамбул, Дубай, Баку, Каир.
Примечательно, что МАУ при этом продолжила выполнять рейсы Киев-Вильнюс, на которые действительно повлияли санкции. Длительность перелета из-за облета Беларуси по оценкам авиакомпании увеличилась в среднем на 40 минут.
Ранее сообщалось, что послы стран Европейского Союза запретили посадку белорусских самолетов на территории ЕС.
Как известно, санкции против Беларуси начали готовить после того, как белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair. Самолет, летевший из Греции в Литву, посадили в Минске, чтобы задержать оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
После этого Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а также запретила белорусским самолетам летать через украинское воздушное пространство.
В свою очередь, саммит глав стран Европейского Союза 24 мая призвал авиакомпании не использовать при перелетах воздушное пространство Беларуси, а также запретить полеты белорусским авиакомпаниям в воздушном пространстве ЕС.
Целый ряд европейских компаний сразу решили последовать призыву и отказаться от полетов над Беларусью.
Украина, при этом, выразила готовность максимально помогать авиаперевозчикам облетать воздушное пространство Беларуси.