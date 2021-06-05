МАУ отказалась от авиарейсов в Польшу

Руководство авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) пересмотрело свои планы по восстановлению полетов в Польшу с 18 июня 2021 года.

Как сообщает пресс-служба МАУ, причиной такого решения стала ситуация, возникшая в связи с необходимостью облета территории Беларуси и последующим перераспределением пассажиропотоков, который наблюдает авиакомпания на данном направлении.

"МАУ будет внимательно анализировать рынок как прямых (point to point) пассажиров, следующих в/из Польши, так и трансферных пассажиров, следующих с пересадкой в ​​Польше или Украине. В случае восстановления спроса, необходимого для сети МАУ, рейсы будут восстановлены", — говорится в сообщении.

При этом в авиакомпании предложили следующие варианты для билетов с отмененными рейсами:

– изменение даты путешествия на рейсы МАУ без оплаты штрафа в соответствии с тарифом в оригинальном классе в течение периода действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом;

– обмен билета на промо-код с дополнительным 25% бонусом на сайте МАУ.

– возврат денег.

В то же время, по информации Avianews, маршрут рейса из Киева в Варшаву пролегает практически по прямой без залета в воздушное пространство Беларуси.

В частности, сейчас из аэропорта Борисполь в Варшаву летает польская авиакомпания LOT. По аналогичному маршруту авиакомпания летала и до санкций против Беларуси.

В издании отмечают, что облет Беларуси из-за запрета украинских властей никак не влияет на другие рейсы МАУ, которые авиакомпания хотела стыковать с маршрутом Киев — Варшава в аэропорту Борисполь и указывала в своем официальном сообщении — это Харьков, Днепр, Запорожье, Львов, Одесса, Кишинев, Ивано-Франковск, Херсон, Тбилиси, Батуми, Тель-Авив, Ереван, Стамбул, Дубай, Баку, Каир.

Примечательно, что МАУ при этом продолжила выполнять рейсы Киев-Вильнюс, на которые действительно повлияли санкции. Длительность перелета из-за облета Беларуси по оценкам авиакомпании увеличилась в среднем на 40 минут.

Ранее сообщалось, что послы стран Европейского Союза запретили посадку белорусских самолетов на территории ЕС.

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Как известно, санкции против Беларуси начали готовить после того, как белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair. Самолет, летевший из Греции в Литву, посадили в Минске, чтобы задержать оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

После этого Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а также запретила белорусским самолетам летать через украинское воздушное пространство.

В свою очередь, саммит глав стран Европейского Союза 24 мая призвал авиакомпании не использовать при перелетах воздушное пространство Беларуси, а также запретить полеты белорусским авиакомпаниям в воздушном пространстве ЕС.

Целый ряд европейских компаний сразу решили последовать призыву и отказаться от полетов над Беларусью.

Украина, при этом, выразила готовность максимально помогать авиаперевозчикам облетать воздушное пространство Беларуси.