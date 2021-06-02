Политика и экономика 1 час назад

Беларусь пожалуется на Украину в ICAO: призывает облетать ее "опасное" авиапространство

Авиационные власти соседней страны припомнили не только инцидент с "Белавиа", но и сбитие самолетов "Сибири" и Malaysia Airlines

Фото: Facebook-страница аэропорта "Минск" Фото: Facebook-страница аэропорта "Минск"
Фото: Facebook-страница аэропорта "Минск"

Беларусь намерена обратиться в совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) для оценки правомерности действий Украины и других государств, установивших запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства в отношении белорусских авиаперевозчиков. Об этом говорится в сообщении департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Отмечается, что белорусская сторона хочет "единообразия в принятии мер в отношении идентичных происшествий", а также для юридической квалификации угрозы применения силы со стороны Украины в отношении белорусского гражданского воздушного судна в 2016 году.

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По мнению Беларуси, принятое Украиной в одностороннем порядке решение об ограничении использования ее воздушного пространства белорусскими воздушными судами нарушает положения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и правительственное соглашение между двумя странами о воздушном сообщении от 1995 года, которые запрещают дискриминацию иностранных судов по национальному признаку при введении внутригосударственных правил и запретов.

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В ведомстве отметили, что введение данного ограничения, нанесшего ущерб авиакомпании "Белавиа" и лицам, пользующимся ее услугами, было осуществлено без предварительных переговоров для урегулирования возможных разногласий, что также расценивает как нарушение Украиной своих международно-правовых обязательств в отношении Беларуси.

"С учетом инцидентов с самолетом авиакомпании "Сибирь", сбитым в ходе проведения учений войск противовоздушной обороны Украины в 2001 году, и самолетом авиакомпании Malaysia Airlines, сбитым над территорией восточной части Украины в 2014 году, а также угрозы в 2016 году применения военной силы в отношении воздушного судна авиакомпании "Белавиа" возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной безопасности полетов и авиационной безопасности", — говорится в сообщении.

Кроме того, в белорусском Минтрансе сомневаются в объективности и неполитизированности Украины в оценке способности Беларуси обеспечить безопасность полетов и авиационную безопасность.

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"В связи с вышеизложенным авиационные власти Республики Беларусь не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины при осуществлении полетов", — заявили в ведомстве.

Помимо этого, у Беларуси возникли "вопросы" относительно объективности и неполитизированности квалификации рядом стран, включая саму Украину, ситуации с рейсом Ryanair FR4978 23 мая при молчании этих же стран по поводу экстренной посадки воздушного судна этой же авиакомпании в Берлине из-за сообщения о бомбе 31 мая.

Напомним, что принудительная посадка самолета Ryanair в Минске 23 мая привела к задержанию основателя крупнейшего белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, а также его девушки Софии Сапеги, которых в Беларуси обвинили в организации массовых беспорядков.

Такие действия белорусской стороны вызвали жесткую реакцию не только Украины, но и Европейского союза и США с дальнейшей отменой авиасообщения с Беларусью множеством европейских компаний.

Прекратить авиасообщение на этом направлении с 26 мая решила и Украина. В ответ белорусское посольство выразило "удивление", припомнив принудительное возвращение в Киев 21 октября 2016 года направлявшегося в Минск рейса белорусской госкомпании "Белавиа" для дополнительной проверки Службой безопасности Украины покойного ныне публициста Армена Мартиросяна, которого украинская спецслужба считала угрозой нацбезопасности.

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