Экономика 1 час назад

В Германии обанкротился один из базовых аэропортов Ryanair

В 2017 году терпящий убытки аэропорт немецкие власти продали китайцам

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Аэропорт "Франкфурт-Хан", расположенный на западе Германии в 120 километрах к северо-западу от Франкфурта в земле Рейнланд-Пфальц, объявил о банкротстве, передает DW.

Документы о признании банкротства были поданы в административный суд в городе Бад-Кройцнах, который назначил временного управляющего аэропорта на время рассмотрения дела.

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В 2017 году 82,5% предприятия купила за 15 млн евро китайская HNA Group. Остальные 17,5% принадлежат соседней западногерманской земле Гессен.

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В начале этого года HNA сама заявила о банкротстве, а в конце сентября были арестованы председатель HNA Group Чэнь Фэн и генеральный директор Тань Сяндун. Представители немецкого аэропорта при этом заявляли, что аресты не повлияют на его работу.

Аэропорт "Франкфурт-Хан" был создан на основе бывшей американской военной авиабазы США в 1993 году. В 1999 году сюда начала летать ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair, сделавшая впоследствии его одним из своих базовых аэропортов.

Фото: Depositphotos

Ryanair добилась того, чтобы аэропорт официально сменил название с "Хан" на "Франкфурт-Хан", несмотря на огромное расстояние до Франкфурта-на-Майне. В дальнейшем лоукостер подвергался критике за использование наименования, способного ввести пассажиров в заблуждение.

В пик своего расцвета аэропорт принимал до 4 млн пассажиров в год (в 2007 году), а перелеты совершались по 30 направлениям. К 2018 году пассажиропоток сократился вдвое, до 2,1 млн пассажиров, а в 2019 году составил всего 1,5 млн.

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Изначально являвшийся крупным хабом для Ryanair, аэропорт "Хан" пострадал из-за того, что ирландский авиаперевозчик все чаще переносил свои рейсы в более крупные близлежащие аэропорты. В итоге земля Рейнланд-Пфальц и решила в 2017 году продать свою мажоритарную долю убыточного аэропорта китайской HNA.

На сегодня Ryanair остается основной компанией, использующей аэропорт. Всего начиная с конца октября заявлено около 20 направлений, причем туда должны быть возобновлены и рейсы из Киева. Еще по нескольким направлениям оттуда летает лоукостер Wizz Air, а также есть рейсы компании FlyOne в Кишинев и Air Serbia в Ниш.

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