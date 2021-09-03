Лоукостер Flyone запустит рейс Киев-Кишинев — он подходит для тех, кто летит в Москву

Благодаря открытию нового направления молдавский лоукостер Flyone сможет обеспечить рейсы между Киевом и Москвой с пересадками в Кишиневе. Об этом сообщает Аvianews.

С 1 ноября 2021 года авиакомпания открывает регулярные рейсы Киев-Кишинев — по этому направлению самолеты будут летать четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

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"Новый маршрут в Украину идеально стыкуется с собственными рейсами Flyone из Кишинева в московский аэропорт "Внуково", — отмечают в издании.

Там объясняют, что путь с учетом часовой пересадки в столице Молдовы будет занимать 3 часа 50 минут из Киева в Москву и 3 часа 40 минут из Москвы в Киев.

Расписание предусматривает вылеты из Киева в 04:00 и прилет во "Внуково" в 08:50. Вылеты из Москвы выполняются в 00:20 с прилетом в Украину в 03:00.

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Flyone продает единые билеты на маршрут Киев-Москва по цене от 141 евро (4505 грн), на маршрут Москва-Киев — от 98 евро (3131 грн). Самый дешевый тариф Standard включает перевозку только ручной клади с габаритами до 40х30х20см.

Напомним, с 2015 года между Украиной и Россией нет прямого авиасообщения, а с 2020 года было прекращено и железнодорожное сообщение.

Рейсы из Украины в Россию с удобными пересадками были у белорусской авиакомпании "Белавиа", но с мая этого года ей запретили летать в страны ЕС и Украину после того, как в Минске вынудили сесть самолет лоукостера Ryanair и арестовали белорусского оппозиционера Романа Протасевича.