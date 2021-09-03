Транспорт 1 час назад

Лоукостер Flyone запустит рейс Киев-Кишинев — он подходит для тех, кто летит в Москву

Новый маршрут молдавской авиакомпании в Украину идеально стыкуется с рейсами из Кишинева в московский аэропорт "Внуково"

Фото: Flyone Фото: Flyone
Фото: Flyone

Благодаря открытию нового направления молдавский лоукостер Flyone сможет обеспечить рейсы между Киевом и Москвой с пересадками в Кишиневе. Об этом сообщает Аvianews.

С 1 ноября 2021 года авиакомпания открывает регулярные рейсы Киев-Кишинев — по этому направлению самолеты будут летать четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Новый маршрут в Украину идеально стыкуется с собственными рейсами Flyone из Кишинева в московский аэропорт "Внуково", — отмечают в издании.

Там объясняют, что путь с учетом часовой пересадки в столице Молдовы будет занимать 3 часа 50 минут из Киева в Москву и 3 часа 40 минут из Москвы в Киев.

Расписание предусматривает вылеты из Киева в 04:00 и прилет во "Внуково" в 08:50. Вылеты из Москвы выполняются в 00:20 с прилетом в Украину в 03:00.

Читайте также:
Wizz Air возобновляет авиарейсы из Киева в Будапешт

Flyone продает единые билеты на маршрут Киев-Москва по цене от 141 евро (4505 грн), на маршрут Москва-Киев — от 98 евро (3131 грн). Самый дешевый тариф Standard включает перевозку только ручной клади с габаритами до 40х30х20см.

Напомним, с 2015 года между Украиной и Россией нет прямого авиасообщения, а с 2020 года было прекращено и железнодорожное сообщение.

Рейсы из Украины в Россию с удобными пересадками были у белорусской авиакомпании "Белавиа", но с мая этого года ей запретили летать в страны ЕС и Украину после того, как в Минске вынудили сесть самолет лоукостера Ryanair и арестовали белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Названа сумма ущерба от провала фургона в фонтан у киевского Арсенала
Названа сумма ущерба от провала фургона в фонтан у киевского Арсенала
Киев одолжил у ЕБРР €140 млн на модернизацию ТЭЦ
Киев одолжил у ЕБРР €140 млн на модернизацию ТЭЦ
Киев предлагает достроить метро "Львовская брама" в рамках "Большой стройки"
Киев предлагает достроить метро "Львовская брама" в рамках "Большой стройки"
Загрузка...
Новое видео
Як в Обухові сортують сміття киян та відходи з McDonald's

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине зарегистрировали первое водородное авто

  3. Изменения в AVON: Украина вошла в кластер Восточная Европа, его возглавит Аннели Лооритс

  4. Названа сумма ущерба от провала фургона в фонтан у киевского Арсенала

  5. Встреча Зеленского и Байдена: главные выводы из "мужского разговора" президентов

Ивент
Розпочалася реєстрація на HR Wisdom Summit 2021
Розпочалася реєстрація на HR Wisdom Summit 2021
Головна HR-подія року відбудеться 29 вересня в Academy DTEK
Загрузка...