Транспорт 40 минут назад

Wizz Air возобновляет авиарейсы из Киева в Будапешт

Полеты по этому маршруту будут проводиться два раза в неделю до конца октября и пять раз в неделю в ноябре

Фото: Facebook/Wizz Air Фото: Facebook/Wizz Air
Фото: Facebook/Wizz Air

13 сентября венгерская авиакомпания Wizz Air возобновляет рейсы по маршруту Киев ("Жуляны") — Будапешт, сообщает Центр транспортных стратегий (ЦТС).

"Мы рады сообщить о возобновлении рейсов по маршруту Киев — Будапешт. Благодаря ему авиакомпания соединяет столицы Украины и Венгрии и предлагает пассажирам доступные возможности для путешествий", — рассказала менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Паулина Госк.

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По информации издания, полеты по этому маршруту будут осуществляться два раза в неделю до конца октября и пять раз в неделю в ноябре.

В ЦТС отмечают, что граждане Украины, которые путешествуют воздушным транспортом, должны предоставить или отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не позднее чем за 72 часа до момента въезда), или сертификат о вакцинации.

Для получения более подробной информации об ограничениях на путешествия, авиакомпания советует посещать официальные правительственные вебсайты. Поскольку правила могут меняться, Wizz Air рекомендует пассажирам проверять их перед началом поездки.

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"Wizz Air добавил к бронированию WIZZ Flex, и теперь путешественники могут быть уверены, что в случае изменения обстоятельств или планов они легко смогут изменить дату вылета или даже направление путешествия", — подчеркнули у авиаперевозчика.

Чтобы обеспечить безопасность и комфорт пассажиров и экипажа во время перелета, Wizz Air вводит усиленные меры гигиены, предусматривающие соблюдение физического дистанцирования и улучшение чистоты на борту.

Кроме того, пассажиров призывают рассчитываться за все необходимые услуги перед посадкой онлайн (например, оплачивать дополнительный багаж через интернет).

Напомним, лоукост-авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi объявила о запуске рейса из международного аэропорта "Борисполь" в столицу Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Киев" (Жуляны) в 2023 году закроют на 8-9 месяцев, чтобы удлинить и усилить взлетно-посадочную полосу.

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