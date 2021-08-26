Wizz Air возобновляет авиарейсы из Киева в Будапешт

13 сентября венгерская авиакомпания Wizz Air возобновляет рейсы по маршруту Киев ("Жуляны") — Будапешт, сообщает Центр транспортных стратегий (ЦТС).

"Мы рады сообщить о возобновлении рейсов по маршруту Киев — Будапешт. Благодаря ему авиакомпания соединяет столицы Украины и Венгрии и предлагает пассажирам доступные возможности для путешествий", — рассказала менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Паулина Госк.

По информации издания, полеты по этому маршруту будут осуществляться два раза в неделю до конца октября и пять раз в неделю в ноябре.

В ЦТС отмечают, что граждане Украины, которые путешествуют воздушным транспортом, должны предоставить или отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не позднее чем за 72 часа до момента въезда), или сертификат о вакцинации.

Для получения более подробной информации об ограничениях на путешествия, авиакомпания советует посещать официальные правительственные вебсайты. Поскольку правила могут меняться, Wizz Air рекомендует пассажирам проверять их перед началом поездки.

"Wizz Air добавил к бронированию WIZZ Flex, и теперь путешественники могут быть уверены, что в случае изменения обстоятельств или планов они легко смогут изменить дату вылета или даже направление путешествия", — подчеркнули у авиаперевозчика.

Чтобы обеспечить безопасность и комфорт пассажиров и экипажа во время перелета, Wizz Air вводит усиленные меры гигиены, предусматривающие соблюдение физического дистанцирования и улучшение чистоты на борту.

Кроме того, пассажиров призывают рассчитываться за все необходимые услуги перед посадкой онлайн (например, оплачивать дополнительный багаж через интернет).

Напомним, лоукост-авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi объявила о запуске рейса из международного аэропорта "Борисполь" в столицу Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Киев" (Жуляны) в 2023 году закроют на 8-9 месяцев, чтобы удлинить и усилить взлетно-посадочную полосу.