Транспорт 1 час назад

Лоукост-авиакомпания Wizz Air запустила рейс из Киева в Абу-Даби

Авиаперевозчик уже совершил первый рейс по направлению "Борисполь" — Абу-Даби

Фото: facebook.com/wizzair Фото: facebook.com/wizzair
Фото: facebook.com/wizzair

Лоукост-авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi объявила о запуске рейса из международного аэропорта "Борисполь" в столицу Объединенных Арабских Эмиратов.

Авиаперевозчик уже открыл продажу билетов на рейс в Абу-Даби, сообщается на сайте компании.

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Указано, что лоукостер уже совершил первый рейс по направлению "Борисполь" — Абу-Даби. Полет состоялся 3 июля.

Предполагается, что в дальнейшем рейсы будут осуществляться каждые вторник и субботу в июле, а в августе летать будут еще и каждый четверг.

"Этот маршрут соединяет международный аэропорт Абу-Даби с международным аэропортом "Борисполь", создавая возможности как для бизнес-путешествий, так и для отдыха в Украине и ОАЭ", — заявили в авиакомпании.

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Как отмечается, билеты уже доступны для бронирования на сайте и в мобильном приложении Wizz Air.

Ранее немецкий лоукостер Eurowings, который входит в Lufthansa Group, открыл продажу билетов на первый рейс в Украину — из Дюссельдорфа в Киев.

Также сообщалось, что 2 июля испанская бюджетная авиакомпания Vueling возвращается на маршрут Барселона — Киев, который она продолжительное время не обслуживала из-за пандемии коронавируса.

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