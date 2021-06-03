Лоукостер Eurowings начал продажу билетов на первый рейс в Украину

Немецкий лоукостер Eurowings, который входит в Lufthansa Group, открыл продажу билетов на первый рейс в Украину — из Дюссельдорфа в Киев.

Авиакомпания планирует запустить полеты в аэропорт "Борисполь" с 1 сентября 2021 года с частотой три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам, сообщает Avianews.

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Указано, что Eurowings продает билеты по цене от $49,99 в одну сторону по тарифу Basic. Он включает перевозку только одного предмета ручной клади. Его габариты не должны превышать 55х40х23 см, а вес 8 кг. Если пассажир возьмет с собой более тяжелую ручную кладь, с него возьмут штраф $55 у выхода на посадку.

При этом за $9 пассажир может докупить услугу приоритетной посадки. Она дает возможность взять в салон самолета второе место ручной клади с габаритами до 40х30х10 см.

Как отмечается, регистрацию на рейс Eurowings нужно проходить через интернет. Если купить самый дешевый билет и регистрироваться на стойке в аэропорту, это будет стоить $3-6.

Таким образом, расписание рейсов Дюссельдорф — Киев — Дюссельдорф от Eurowings выглядит так:

- Дюссельдорф 11:30 — Киев 15:10, понедельник, среда, пятница;

- Киев 15:55 — Дюссельдорф 17:40, понедельник, среда, пятница.

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В комментарии изданию пресс-служба Eurowings подтвердила, что авиакомпания намерена начать полеты в Киев с 1 сентября и уже запросила права на маршрут в Национальном управлении гражданской авиации Германии.

Напомним, в 2017 году тогдашний гендиректор аэропорта "Борисполь" сообщил, что Eurowings в 2018 году выйдет на рынок Украины с двумя рейсами из Берлина и Дюссельдорфа в Киев. Но в итоге лоукостер не открыл эти маршруты.

Известно, что с 2009 по 2010 годы в Украине работал другой лоукостер из Lufthansa Group — Germanwings. Он летал на линии Киев — Кельн, но не выдержал конкуренции с другим лоукостером — Wizz Air — и свернул полетную программу из-за низкой загрузки самолетов.

Ранее сообщалось, что лоукост-авиакомпания Eurowings ввела сбор за возможность оставить соседнее кресло свободным.