Транспорт 40 минут назад

Lufthansa перенесла возобновление полетов в Киев на первую половину июня

В период с 1 по 14 июня перевозчик планирует возобновить рейсы по маршруту Киев-Франкфурт с частотой 3 раза в неделю

Самолет авиакомпании Lufthansa. Фото: euronews.com Самолет авиакомпании Lufthansa. Фото: euronews.com
Самолет авиакомпании Lufthansa. Фото: euronews.com

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa намерена вернуть Киев в свое расписание полетов не раньше первой половины июня 2020 года.

Об этом со ссылкой на информацию компании сообщает ЦТС.

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В частности, в период с 1 по 14 июня перевозчик планирует возобновить рейсы по маршруту Киев-Франкфурт с частотой 3 раза в неделю — полеты запланированы к выполнению по понедельникам, средам и пятницам.

Указано, что в первой половине июня авиакомпании Lufthansa Group (Lufthansa, SWISS, Eurowings) возобновят полеты по 106 немецким и европейским направлениям.

А уже к концу следующего месяца их число должно увеличиться до 180 по всему миру. При этом авиакомпании Группы к тому времени рассчитывают предложить 1800 еженедельных рейсов по всем направлениям.

Известно, что в первой половине июня Lufthansa, в частности, возобновит рейсы из Франкфурта в Ганновер, на Майорку, в Софию, Прагу, Биллунд, Ниццу, Манчестер, Будапешт, Дублин, Ригу, Краков, Бухарест и Киев. Из Мюнхена — в Мюнстер/Оснабрюк, Зильт, Росток, Вену, Цюрих, Брюссель и на Майорку.

Также сообщается, что Austrian Airlines решила продлить приостановку регулярных рейсов в течение следующей недели, с 31 мая по 7 июня. Компания изучает возможность возобновления полетов в июне.

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Ранее стало известно, что авиакомпания Lufthansa намерена возобновить рейсы из Украины с конца мая — начала июня 2020 года.

В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий предположил, что международное авиасообщение в Украины могут начать возобновлять в июне.

Тем временем национальная чешская авиакомпания Czech Airlines анонсировала возобновление прямых рейсов из Праги в Киев и Одессу на конец мая 2020 года.

Напомним, регулярное авиасообщение в Украине сейчас запрещено, однако чартеры летают и возят заробитчан в разные страны.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что этим летом полноценного авиасообщения не будет.

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