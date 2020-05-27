Немецкий лоукост безуспешно попытался прорвать авиаблокаду

Попытка немецкого лоукостера Eurowings возобновить полеты на итальянский остров Сардиния закончилась тем, что самолету просто не дали приземлиться в Италии.

Этот случай произошел 23 мая, сообщает со ссылкой на местную прессу портал avianews.com.

Указано, что в этот день Airbus A320 авиакомпании со всего двумя пассажирами на борту вылетел из Дюссельдорфа в Ольбию, сделал несколько кругов возле аэропорта и полетел обратно в Германию.

Маршрут этого рейса EW9844 можно увидеть на сайте flightradar24.com, который мониторит передвижение самолетов.

Примечательно, что за 2 дня до вылета самолета аэропорт опубликовал сообщение для летного состава NOTAM, в котором прямо запрещен прием коммерческих рейсов до 2 июня включительно.

Согласно решению местных властей, регулярные рейсы между городами острова можно будет выполнять с 3 июня, полеты в другие регионы Италии — с 15 июня, а международные рейсы — с 25 июня.

Читайте также: На спасение Lufthansa немецкое правительство решило выделить 9 млрд евро

В Eurowings данный случай объяснили тем, что ситуация в аэропортах меняется быстро и постоянно, и авиакомпания может получить информацию за короткий срок до введения новых правил.

Как отмечается, пассажирам, которые были на борту и были в шаге от дома, перебронировали билеты на другие даты.

Ранее сообщалось, что британская авиакомпания Flybe, которая является крупнейшим региональным авиаперевозчиком Европы, обанкротилась, поскольку не смогла справиться со снижением пассажиропотока из-за коронавируса.

