На спасение Lufthansa немецкое правительство решило выделить 9 млрд евро

25 мая правительство Германии одобрило пакет спасения в размере 9 млрд евро для пострадавшей от пандемии авиакомпании Lufthansa, которая является крупнейшим авиаперевозчиком Европы, сообщает Deutsche Welle.

В агентстве отмечают, что о достижении принципиального согласия о предоставлении авиаперевозчику многомиллиардной государственной помощи сообщили обе стороны.

Соглашение еще должны одобрить Европейская комиссия и наблюдательный совет и общее собрание акционеров Lufthansa. Еврокомиссия должна проверить, не приведет ли предоставление государственной помощи к нарушению конкуренции в Европе.

Достигнутые договоренности предусматривают предоставление государством пакета финансовой поддержки на общую сумму около 9 млрд евро. В федеральном правительстве отметили, что до разгара, вызванного коронавирусом кризиса Lufthansa была прибыльным предприятием с хорошими перспективами.

Однако из-за нынешней эпидемии авиаперевозчик оказался на грани выживания.

Фонд стабилизации экономики, созданный с целью предоставления господдержки важным для экономики компаниям, предоставит Lufthansa 5,7 млрд евро, которые компания должна будет вернуть по процентам. Еще в 300 млн евро фонд получит 20% акций компании.

При этом, фонд не будет иметь права голоса на собрании акционеров и не сможет блокировать принятие важных решений, кроме как попытки поглощения.

В случае необходимости, фонд может увеличить свою долю в капитале компании до 25% плюс одна акция.

Фонд обязуется продать полученный пакет акций до конца 2023 года при уплате компанией полученных от него средств.

Кроме того, пакетом помощи предусмотрено предоставление кредита на сумму до 3 млрд евро на три года при участии Немецкого государственного банка развития (KfW) и частных банков.

От руководства и акционеров компании потребуется взамен отказаться от будущих выплат дивидендов и смириться с ограничением денежных вознаграждений менеджмента.

Кроме того, два места в наблюдательном совете должны перейти к представителям государства.

Напомним, немецкая авиакомпания Lufthansa, которая серьезно пострадала из-за коронавируса, со второй половины июня планирует возобновить авиарейсы.

Ранее стало известно, что авиакомпания Lufthansa намерена возобновить рейсы из Украины с конца мая — начала июня 2020 года.