Лоукостер Ryanair запускает новый рейс из Львова в Манчестер

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair с 5 ноября 2021 года запускает прямой рейс из Львова в Манчестер (Великобритания).
Авиаперевозчик уже открыл продажи на новый рейс, следует из информации на его официальном сайте.
Согласно опубликованному расписанию, лоукостер будет летать по этому маршруту два раза в неделю: по понедельникам и пятницам. Время в пути составит 3 часа.
Указано, что сейчас авиабилеты из Львова в Манчестер уже есть в продаже на рейсы до конца зимней навигации, то есть до конца марта 2022 года.
Как отмечается, минимальная стоимость перелета начинается от 15 евро в одну сторону. Самый низкий тариф включает перевозку только одного места ручной клади с габаритами до 40х25х20 см. Вес ручной клади при этом не ограничен.
В то же время, чтобы взять с собой больше ручной клади или багаж, нужно выбрать более дорогой тариф или оплатить перевозку вещей сверх бесплатной нормы как дополнительную услугу.
Полное расписание рейсов Манчестер — Львов — Манчестер от Ryanair:
- Манчестер 16:50 → Львов 21:45, понедельник;
- Манчестер 07:00 → Львов 11:55, пятница;
- Львов 22:10 → 23:05 Манчестер, понедельник;
- Львов 12:20 → 13:15 Манчестер, пятница.
При этом гражданам Украины для посещения Великобритании нужно пройти сложный процесс получения визы и оплатить консульский сбор.
По этой причине, как предполагается, основными клиентами маршрута Львов — Манчестер могут стать украинцы, которые получили паспорт Евросоюза и едут на заработки, граждане Великобритании из украинской диаспоры и британские туристы, которые любят посещать бары в Восточной Европе из-за низкой стоимости алкоголя.
На данный момент маршрутная сеть из Львова в Англию представлена двумя маршрутами: лоукостер Wizz Air летает в лондонский аэропорт "Лутон", а Ryanair совершает перелеты в другой аэропорт британской столицы "Станстед".
Ранее венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air объявила о запуске нового маршрута из Киева в аэропорт Стокгольм-Скавста (Швеция).