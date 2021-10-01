Транспорт вчера, 15:48

В гости к Карлсону: Wizz Air запускает новый авиарейс в Швецию

Авиарейсы в столицу Швеции авиакомпания планирует запустить 16 декабря

Стокгольм. Фото: Depositphotos Стокгольм. Фото: Depositphotos
Стокгольм. Фото: Depositphotos

Венгерская авиакомпания Wizz Air объявила о запуске нового маршрута из Киева в аэропорт Стокгольм-Скавста (Швеция).

Как сообщает "Центр транспортных стратегий" со ссылкой на информацию авиаперевозчика, авиарейсы в столицу Швеции стартуют 16 декабря.

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В авиакомпании подчеркнули, что из-за того, что правила въезда в страну могут меняться, Wizz Air рекомендует пассажирам проверять их перед началом поездки.

Тарифы на рейсы Киев — Стокгольм-Скавста стартуют от 809 грн (24,99 евро).

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Ранее сообщалось, что венгерская авиакомпания Wizz Air возобновляет рейсы по маршруту Киев ("Жуляны") — Будапешт.

Полеты по этому маршруту будут осуществляться два раза в неделю до конца октября и пять раз в неделю в ноябре.

Напомним, лоукост-авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi объявила о запуске рейса из международного аэропорта "Борисполь" в столицу Объединенных Арабских Эмиратов.

Первый рейс по направлению "Борисполь" — Абу-Даби состоялся 3 июля.

"Источник фото: Depositphotos

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